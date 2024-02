L'Ontario pourrait en faire davantage pour atteindre son objectif de construire 1,5 million de logements d'ici 2031, conclut un nouveau rapport de l’Ontario Real Estate Association (Nouvelle fenêtre) (OREA).

Cette association, qui représente plus de 100 000 agents immobiliers en Ontario, estime qu’il y a trop peu de maisons pour trop de gens dans la province.

En conférence de presse à Queen’s Park jeudi matin, son PDG, Tim Hudak, a affirmé que la crise du logement s'est accentuée puisque l'écart entre l'offre et la demande se creuse.

C'est devenu un jeu cruel de chaises musicales.

L’ancien chef des progressistes-conservateurs ontariens a toutefois salué les efforts du gouvernement Ford pour accroître l’offre de logements depuis son arrivée au pouvoir, en 2018. Dans son rapport, l' OREA note que 2021 a vu le plus grand nombre de mises en chantier en 30 ans en Ontario pour des logements destinés à la location et à la vente.

Ouvrir en mode plein écran Il y a eu tout près de 15 000 mises en chantier de logements locatifs en 2022, un record de plus de 30 ans en Ontario pour cette catégorie dans le domaine de la construction, souligne l'OREA dans son rapport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Toutefois, les progrès sont en deçà des objectifs. Trois ans après que le gouvernement provincial eut promis de construire 1,5 million de logements en une décennie, seulement 19 % de cette cible a été atteinte, selon l' OREA .

Les projections [...] du gouvernement pour les prochaines années ne répondent pas aux besoins [en matière de logements] , ajoute cette association.

Par ailleurs, l' OREA soutient qu’il n’y a eu aucun progrès pour 13 des 55 recommandations du rapport du Groupe d’étude sur le logement abordable (Nouvelle fenêtre) paru en 2022.

Au moment de la publication de ce rapport, les demandes d'entrevue de Radio-Canada auprès du bureau du ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, étaient restées sans réponse.

Réduire les lourdeurs administratives

L’association propose 10 mesures prioritaires pour rétablir l’abordabilité du logement en Ontario, dont une refonte du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire afin de prévenir les abus et de rattraper les arriérés .

Il est tout à fait approprié que le gouvernement donne des directives à des tribunaux indépendants sur la manière de prioriser leurs tâches , indique le rapport, qui établit par exemple une liste de critères afin de déterminer quels projets méritent d’être traités en premier.

Le gouvernement doit toutefois rester neutre et ne pas s'immiscer dans le contenu des dossiers.

Le PDG Tim Hudak a affirmé que bon nombre d'opposants à la densification se servent de ce tribunal pour ralentir la construction de projets résidentiels qui seraient bénéfiques pour leur communauté.

L' OREA souhaite d’ailleurs que le tribunal puisse imposer des amendes aux municipalités qui refusent d’autoriser un projet sans motif valable ou qui accusent de gros retards dans le traitement des demandes de permis de construction résidentielle.

Refonte des règles de zonage

Dans son rapport, l' OREA suggère également de mettre fin au zonage d’exclusion dans toutes les municipalités de la province.

M. Hudak a cité l’exemple d’une maison unifamiliale qui peut être transformée en maison monstre de quatre étages. Dans plusieurs municipalités, les règles de zonage empêchent qu’une telle maison puisse être convertie en multiplex.

Ouvrir en mode plein écran Les municipalités doivent permettre la construction de multiplex en zone résidentielle, selon l'OREA. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

En 2022, le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a déposé un projet de loi visant à permettre, notamment, la construction d’immeubles d’habitation à logements multiples d’un maximum de quatre étages dans les zones résidentielles. Cette proposition n’a jamais été adoptée.

La refonte des règles de zonage devrait aussi permettre de convertir des propriétés commerciales sous-utilisées en logements, insiste l' OREA .

L’association propose également de mettre fin aux droits de cession immobilière, une taxe que doivent payer les acheteurs lors du transfert d’un bien immobilier.

Peu de progrès, selon le NPD

En réponse au rapport de l’ OREA , le Nouveau Parti démocratique (NPD) accuse le gouvernement Ford de perdre un temps précieux.

Les conservateurs ont eu six ans pour régler la crise du logement et ils ont échoué , affirme la porte-parole en matière de logement, Jessica Bell. Acheter ou louer un logement n’a jamais coûté aussi cher, et le gouvernement ne peut même pas atteindre sa seule cible de construction.

Elle estime qu'au lieu de faire des changements de zonage dans la ceinture de verdure, le gouvernement aurait dû appliquer plusieurs recommandations du groupe d'étude qui étaient pleines de bon sens.

Promouvoir les métiers spécialisés

L' OREA salue la hausse du financement alloué par le gouvernement Ford aux collèges, aux écoles de métiers et aux programmes pour apprentis. Elle estime que les municipalités, les syndicats et les employeurs doivent offrir davantage de formation sur le terrain.

L’association suggère par ailleurs au gouvernement d’offrir des crédits d’impôt aux contribuables qui travaillent depuis au moins cinq ans dans un métier, par exemple ceux de la construction.