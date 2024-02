L’ex-gardien de but Richard Brodeur expose ses toiles à Québec

Des toiles aux couleurs vives, évoquant ses précieux souvenirs d’enfance sur la glace : voilà ce que propose Richard Brodeur dans son exposition De la patinoire au pinceau: Souvenirs d’un gardien de but. Une quinzaine d'œuvres à l’acrylique sont à découvrir à la Belle Galerie, sur la rue Saint-Paul, à Québec.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Richard Brodeur, ex-gardien de but de la LNH notamment pour les Nordiques de Québec et les Canucks de Vancouver, a accepté l’invitation de Sylvie Durand, propriétaire de la Belle Galerie, dans le Vieux-Port de Québec.

C’est la première fois que j’expose ici. Tu sors un gars du Québec, mais Québec ne sort pas de toi. J’ai toujours un amour pour les gens d’ici. Je suis sorti de l’avion hier soir puis c’était wow, je suis rendu chez nous!

Ouvrir en mode plein écran L'exposition de Richard Brodeur aura son vernissage le 3 février. Photo : Gabrielle Morissette

Passionné

Monsieur Brodeur peint depuis ses 18 ans. Autodidacte, il a toujours été discret sur sa pratique jusqu’à ce qu’on le repère et qu’on l’encourage, plusieurs décennies plus tard.

À lire aussi : Richard Brodeur du filet à la toile

Disons que le monde du sport, c’est correct maintenant, mais dans le temps c’était plutôt macho, en 70 et 80. T’es un gardien de but, t’es déjà capoté, puis là tu vas dire que t’es un artiste par-dessus ça? Non, non, non, j’ai dit on va garder ça personnel, puis ça a pris des années.

Ouvrir en mode plein écran Richard Brodeur intègre des décors de Québec dans ses toiles. Photo : Gabrielle Morissette

Les scènes de hockey entre jeunes, sur des patinoires extérieures, font sa signature. L’artiste puise à même ses souvenirs pour donner vie à ses petits personnages. C’est mes mémoires d’enfance. On restait pas à jouer à l’ordinateur, on en avait pas! On adorait aller dehors, jouer au hockey : c’était notre sport national, notre religion… C'était un temps beaucoup plus simple, un temps qui me fait sourire.

Des souvenirs marquants se traduisent par ces chandails d’équipe, que l’on repère sur ses toiles. J’étais un fan du Canadien de Montréal, Jean Béliveau, le grand Jean, restait à Longueuil, je viens de Longueuil aussi, et puis je me souviens qu’un soir il est venu sur la patinoire, patiner, pratiquer avec nous… j’étais un petit bonhomme. Pour moi c’était fantastique. J’ai 71 ans, et je l’ai toujours dans ma tête.

Ouvrir en mode plein écran Une quinzaine de toiles sont exposées à la Belle Galerie, sur la rue Saint-Paul. Photo : Gabrielle Morissette

Art thérapeutique

Très prolifique – il a peint près de 600 toiles en 12 ans! – Richard Brodeur tire toujours un effet positif et apaisant de sa passion. J’ai toujours un plaisir énorme à peindre. J’ai eu 13 commotions cérébrales pendant que j’ai joué, j’ai encore des séquelles de ça. Ça [la peinture], ça m’a sauvé la vie.

Plaisir qu’il aime partager. Quand je vois quelqu’un qui arrive et qui regarde mes toiles, et sourit, je me dis que j’ai fait ma job!

L’exposition De la patinoire au pinceau: Souvenirs d’un gardien de but a lieu jusqu'au 3 mars, à la Belle Galerie, dans le Vieux-Port. D’ailleurs, les chandails des Nordiques et des Canucks de Richard Brodeur sont fièrement exposés dans les vitrines, de quoi attirer les curieux!