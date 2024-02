Antony Auclair accroche officiellement ses crampons

C’est avec beaucoup d’émotion que le Beauceron Antony Auclair, 30 ans, a confirmé qu’il prenait sa retraite du football professionnel après cinq saisons dans la Ligue nationale de football (NFL).

L’ancien ailier rapproché des Buccaneers de Tampa Bay et des Texans de Houston avait peine à contenir ses émotions durant l’annonce.

Je vous confirme que c’est plus dur que jouer une game! , s’est-il exclamé avec un sourire en coin lors de la conférence de presse.

Auclair a d’entrée de jeu expliqué que les nombreuses blessures qui ont marqué sa carrière de cinq saisons dans la NFL ont pesé lourd dans la balance.

Après mon genou en 2021, je me suis vraiment remis en question. J’ai réessayé et on dirait que ce n’était plus la même chose , a expliqué Antony Auclair.

L’envie de jouer est moins grande que ma tolérance aux risques du métier.

L’athlète originaire de Notre-Dame-des-Pins a tenu à remercier son agent, Sasha Gavami, ses parents et l’ensemble des entraîneurs qui ont participé à son développement.

Un retour au sein du Rouge et Or

Le repos ne durera toutefois pas longtemps pour le nouveau retraité.

L’organisation du Rouge et Or football a profité de l’occasion pour annoncer son embauche au sein de l’équipe d’entraîneurs en vue de la prochaine saison.

Rappelons qu’Antony Auclair a joué avec l’Université Laval de 2013 à 2016, il a remporté la coupe Dunsmore et la coupe Vanier à deux reprises.

Ouvrir en mode plein écran L'ex-joueur de la NFL, Antony Auclair, retrouvera son ancien entraîneur universitaire Glen Constantin au sein du Rouge et Or. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Il affirme également que ce rôle lui permettra de continuer à aider au développement du football et les jeunes joueurs québécois, une chose qui lui tient à cœur .

L’idée, c’est que je suis capable de venir coacher au niveau universitaire, d’avoir cet aspect compétitif là où c’est pas juste du développement, au final, tu dois aller gagner des matchs , ajoute l’ex-footballeur.

Pour l’instant, son apport exact à l’équipe reste à déterminer , mais il espère pouvoir contribuer à l’offensive, avec les équipes spéciales ou au recrutement.

À noter qu’Antony Auclair est le seul joueur de l’histoire à avoir remporté une coupe Vanier et un Super Bowl dans sa carrière.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin