Le gouvernement libéral reporte jusqu'en 2027 son projet visant à élargir l'admissibilité à l'aide médicale à mourir pour inclure les personnes dont le seul problème médical est une maladie mentale.

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a présenté jeudi matin un projet de loi en ce sens, soit un peu plus de six semaines avant l'entrée en vigueur prévue de cet élargissement.

M. Holland et son collègue de la Justice, Arif Virani, se disent d'accord avec la conclusion d'un comité mixte spécial sur cette question, qui a estimé que le Canada n'était tout simplement pas prêt à accueillir ce changement.

Le comité mixte spécial sur l'aide médicale à mourir, composé de députés et de sénateurs, a conclu plus tôt cette semaine dans son rapport qu'il y avait encore des questions sur la manière dont les cliniciens pourraient faire la différence entre une personne qui nourrit des idées suicidaires et une autre qui demande de façon rationnelle l'aide médicale à mourir pour échapper à une maladie mentale.

Le projet de loi du ministre Holland prévoit la création d'un autre comité mixte spécial pour étudier à nouveau la question au cours des deux prochaines années. Si ce comité recommande des modifications, il devra déposer un rapport devant les deux chambres du Parlement.

Le ministre Holland a expliqué jeudi que le report était le résultat de sa plus récente réunion avec ses homologues des provinces et territoires, en octobre dernier, au cours de laquelle il a appris qu'ils n'étaient pas prêts à aller de l'avant. Et pour être prêtes, les provinces ont besoin de plus de temps , a déclaré M. Holland lors d'une conférence de presse à Ottawa jeudi.

C'est essentiel que le système soit prêt à accueillir ce changement. Alors, on va attendre quelques années de plus.

À la suite de la publication du rapport du comité spécial, lundi, presque toutes les provinces et tous les territoires ont demandé à Ottawa, dans une lettre commune, une pause indéfinie dans ce projet d'élargissement. Le Québec a souligné que la décision d'Ottawa ne changerait rien puisque la province n'a pas inclus les personnes aux prises avec une maladie mentale dans sa propre loi sur l'aide médicale à mourir.

Le ministre Holland a déclaré jeudi qu'il avait déjà parlé de ce plan avec ses homologues provinciaux. Leur réponse a été très favorable, a-t-il dit. Ils sentent vraiment qu'ils ont besoin de plus de temps.

Le Parlement doit agir rapidement pour adopter le nouveau projet de loi, avant que l'élargissement jusque-là prévu n'entre automatiquement en vigueur le 17 mars prochain – dans un peu plus de six semaines.

M. Holland a expliqué jeudi qu'il avait décidé de fixer un nouveau délai de trois ans, plutôt que d'annoncer un report indéfini comme le demandaient les provinces, car il doit y avoir un impératif pour aller de l'avant, sans quoi cette mesure pourrait bien ne jamais être adoptée. Cette façon de procéder indique que les systèmes doivent évoluer vers un état de préparation, a déclaré M. Holland.

L'opposition conservatrice avait demandé au gouvernement libéral d'abandonner complètement cette idée, mais a déclaré qu'elle serait favorable à un report du projet.

Le Bloc québécois, qui était d'accord avec un report de l'élargissement, estime qu'un délai d'un an, et non de trois ans, devrait être suffisant pour entendre les experts, les malades et formuler des recommandations qui pourront aider les patients .

Des femmes et hommes souffrent actuellement et réclament qu'Ottawa agisse , a indiqué dans un courriel le député Luc Thériault, qui était un des vice-présidents du comité mixte spécial.