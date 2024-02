Des trousses de détection du radon disponibles dans des bibliothèques publiques du N.-B.

Des trousses de détection du radon, un gaz radioactif pouvant mener au cancer du poumon, seront disponibles dans une dizaine de bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.

Cette initiative provient de Poumon NB, un organisme provincial au service de la santé pulmonaire.

Les trousses contiennent un petit appareil électronique de détection, ainsi que des guides informatifs sur le radon.

Les bibliothèques publiques sont des endroits fréquentés au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Matt Howard

On commence avec une dizaine de bibliothèques, mais on espère en avoir plus. Beaucoup de gens montrent de l’intérêt au sujet du radon et beaucoup de gens fréquentent les bibliothèques publiques de la province , soutient Mélanie Langille, PDG de Poumon NB.

Le radon est un gaz naturel radioactif qui provient de la décomposition des roches d’uranium dans le sol.

La géologie du Nouveau-Brunswick est riche en uranium.

Le Nouveau-Brunswick possède une grande partie de ces roches au Canada. L’incidence au radon est supérieure ici que dans le reste du pays.

Le radon est un gaz invisible et inodore qui peut s’infiltrer dans une maison par les fissures des planchers, des murs et des fondations. On ne peut ni le voir, ni le sentir, ni le goûter, mais il peut constituer un problème dans une maison, explique-t-on sur le site de Poumon NB.

Le radon peut s'infiltrer dans les bâtiments par des fissures dans les fondations des maisons. Photo : Radio-Canada

Ce gaz radioactif se désintègre rapidement, dégageant de minuscules particules radioactives. Lorsqu’elles sont inhalées, ces particules radioactives peuvent endommager les cellules qui tapissent les poumons. Une exposition à long terme au radon peut entraîner un cancer du poumon.

Au Nouveau-Brunswick, une maison sur quatre présente des niveaux dangereux de radon. Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon au Canada, après le tabagisme.

Le radon est mesuré en becquerels par mètre cube (Bq/m3).

Si le taux de radon dans votre domicile est inférieur à 200 Bq/m3, les lignes directrices de Santé Canada disent qu’il n’y a pas lieu d’agir. Cependant, même un faible taux de radon entraîne des risques pour la santé.

Si le taux de radon dans un domicile se situe entre 200 et 600 Bq/m3, il est conseillé d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai de deux ans.

Si le taux de radon dans un domicile est supérieur à 600 Bq/m3, il est suggéré d’effectuer les réparations nécessaires dans un délai d’un an.

Selon Mélanie Langille, il existe plusieurs professionnels accrédités pour des réparations dans les résidences affectées par la présence du radon. Il peut en coûter en moyenne 3000 $ pour les travaux, selon elle.

Avec les informations de La matinale