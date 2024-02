Recréer les sentiers patrimoniaux de ski, un rêve pas si fou

La Maple Leaf, la Gillepsie, la Monfort, la Yohannsen, vous connaissez? Ce sont les noms de pistes de ski nordique qui permettaient de relier les villages des Laurentides entre eux.

Au début des années 1950, il y avait 1600 kilomètres de pistes de ski nordique dans les Laurentides. Il n'en reste aujourd'hui que quelques centaines. L'Institut des territoires, un organisme environnemental basé à Saint-Jérôme, termine l'inventaire de celles qui ont survécu à l'urbanisation et le dévoilera sous peu.

Mais on sait déjà qu'à Sainte-Adèle, par exemple, 60 des 100 kilomètres de pistes patrimoniales sont encore praticables. L'accès aux 40 kilomètres restants est bloqué par des propriétaires fonciers qui ne souhaitent pas voir passer de skieurs sur leurs terrains, raconte le directeur de l'organisme Plein-Air Sainte-Adèle, Daniel Bergeron.

M. Bergeron est l'instigateur du projet de pérennisation des sentiers patrimoniaux de ski. L'idée semblait certes un peu folle en 2019, mais les citoyens, les organismes et les élus des Laurentides ont rapidement embarqué dans le train.

Ouvrir en mode plein écran Carte des sentiers de ski nordique en 1948. En rouge : les sentiers de ski. En orange : les routes. Photo : Plein-Air Sainte-Adèle

Grâce à des subventions totalisant 200 000 $, la démarche s'est professionnalisée pendant la pandémie, et le premier Sommet sur les sentiers patrimoniaux de ski des Laurentides aura lieu à la fin du mois de mars pour institutionnaliser le projet. Les élus des villes, villages et MRC y sont attendus en grand nombre.

Un peu d'histoire

La première randonnée à skis a eu lieu en 1905, entre Sainte-Agathe-des-Monts et Prévost. Le Suisse Émile Cochand et le Norvégien Herman Smith-Johannsen, surnommé Jackrabbit, sont parmi les premiers à populariser ce sport. Depuis l'époque de la Nouvelle-France, c'est en raquettes que les gens se déplaçaient l'hiver au Québec.

Pour la présidente de la Société d’histoire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et d’Estérel, Michèle Dubuc, ces personnages sont très importants pour l'histoire de la région. Jackrabbit a réussi à rejoindre toutes les pistes qui avaient été tracées par Émile Cochand, par les gens de Val-David aussi, et les différents hôtels qui formaient une association des hôteliers des Laurentides.

Ouvrir en mode plein écran Une foule acclame Jackrabbit à la gare de Val-David en 1975 lors de son 100e anniversaire. À sa mort à l'âge de 111 ans, il était l'homme le plus âgé de l'humanité, ce qui a accentué sa renommée. Photo : Musée du ski des Laurentides

Très vite, l'engouement est phénoménal. Des clubs de skis font leur apparition et de nombreuses auberges sont construites. Les gens partaient de Montréal avec le P'tit Train du Nord (qui reliait Montréal à Mont-Laurier) et allaient skier quelques jours, d'auberge en auberge, c'étaient les vacances de ski! À l'hiver 1938-1939, 111 777 skieurs empruntent 299 trains de neige , peut-on lire sur l'un des panneaux du Musée du ski des Laurentides, situé à Saint-Sauveur.

La Maple Leaf, la piste tracée par Jackrabbit en 1932, est aujourd'hui l'épine dorsale du projet de reconstitution des sentiers patrimoniaux de ski. Le sentier Maple Leaf existe en bonne partie encore. Beaucoup de sections ont disparu pour laisser place, entre autres, à l'autoroute des Laurentides , précise cependant le directeur de Plein-Air Sainte-Adèle, Daniel Bergeron. Ce sentier de 129 kilomètres reliait Prévost à Labelle.

Ouvrir en mode plein écran Des skieurs à la gare de Sainte-Agathe-des-Monts du P’tit Train du Nord Photo : Facebook/Parc Linéaire le P’tit Train du Nord

Une route blanche à l'image de la Route verte du Québec

Recréer les sentiers patrimoniaux de ski permettrait de doter les Laurentides d'une route blanche, à l'image de la Route verte du Québec. Au début des années 1980, l'engouement pour le cyclotourisme a permis de développer une offre récréotouristique qui, outre la Route verte, comprend la Véloroute des Bleuets, l'Estriade et bien d'autres.

Daniel Bergeron de Plein-Air Sainte-Adèle croit qu'un tel potentiel existe aussi pour le ski de randonnée.

Pour nous, le potentiel est énorme. On pense qu'il y a beaucoup d'attraits, et c'est unique. Il y a peu d'autres d'endroits en Amérique du Nord où on peut se promener de village en village à skis à travers des forêts et avec une neige qui est intéressante aussi.

Le potentiel est au moins aussi important, sinon plus, que ce qu'on peut observer avec le cyclotourisme. Et ça permet aux touristes d'ici et d'ailleurs de redécouvrir le cœur des villages de Morin-Heights, de Saint-Sauveur, de Sainte-Adèle, de Val-David qui sont absolument magnifiques , ajoute-t-il.

Daniel Bergeron croit qu'il faudra environ 40 millions $ et dix ans pour reconstruire l'ossature principale du réseau de pistes de ski intervillages des Laurentides. Il y croit, car le projet fait vibrer la fibre identitaire, culturelle et patrimoniale autant des anciens résidents que des nouveaux .

Des commerçants jugent aussi le projet réaliste. Pour Matthieu Barré, propriétaire d'Expresso Sports, une boutique située dans l'ancienne gare de Sainte-Adèle, l'enthousiasme pour le ski nordique est là. Les gens vont en Gaspésie pour faire des circuits qui vont d'un refuge à l'autre, il y a le potentiel de faire cela ici aussi.

Propriétaire de l'auberge Alpine Inn depuis 27 ans, Nagui Yamin soutient que la moitié de sa clientèle vient encore pour le ski, même si la piste patrimoniale qui passait près de son auberge a disparu. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu, mais on essaie de garder ce qui reste.

Ouvrir en mode plein écran Nagui Yamin est propriétaire de l'auberge Alpine Inn à Sainte-Adèle depuis 27 ans. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

La conservatrice du Musée du ski des Laurentides, Nancy Belhumeur, ne croit pas qu'il serait réaliste de pérenniser tous les sentiers. Il y a des parties qui n'existent déjà plus et qu'on ne pourra pas ravoir. Mais en même temps, j'aime bien l'idée que c'est vivant, donc ça va continuer à être utilisé, puis peut-être qu'ils vont se transformer, mais c'est toujours important de se rappeler de ce qui a été. Il faudra que les municipalités, les MRC et les élus des différents niveaux de gouvernement s'impliquent dans l'aventure , soutient Nancy Belhumeur.

Ouvrir en mode plein écran Le Musée du ski des Laurentides compte une collection de plus de 7500 artefacts et de 20 fonds d’archives privées. Il a pignon sur rue à Saint-Sauveur depuis 1982. Photo : Radio-Canada / René Saint-Louis

L'ancienne mairesse de Val-David, Kathy Poulin, demeure optimiste. C'est un projet, dit-elle, qui n'a pas d'opposants.

Elle ajoute cependant que dans la MRC des Pays-d'en-Haut, l'appui est plus structuré grâce au travail de la Société de plein air des Pays-d'en-Haut qui pousse l'idée. Alors que dans la MRC des Laurentides cet appui est moins organisé, même si l'enthousiasme est là.

Mme Poulin rappelle que la moitié des revenus des Laurentides provient du tourisme, qu'elle qualifie de parc industriel de la région.

Ouvrir en mode plein écran Les participants à la 50e édition de la Traversée des Laurentides en ski nordique. Photo : Daniel Bergeron/Plein-Air Sainte-Adèle

Le Sommet sur les sentiers patrimoniaux de ski des Laurentides, qui aura lieu à la fin du mois de mars, suivra de peu la 50e édition de la Traversée des Laurentides à laquelle participent une centaine d'amateurs de ski nordique.

Plusieurs participants de la traversée qui se tient du 26 janvier au 4 février sont à l'origine du projet de pérennisation du sentier Maple Leaf et des autres sentiers patrimoniaux de ski.