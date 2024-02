Coupe du monde de la FIFA : 97 millions $ de l’Ontario à Toronto, sous conditions

L'Ontario s'est engagé conditionnellement à verser jusqu'à 97 millions de dollars à Toronto pour ses responsabilités d'accueil de la Coupe du monde de soccer.

La sous-ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, Sarah Harrison, a écrit au directeur municipal de Toronto début décembre pour confirmer le soutien de l'Ontario. Mme Harrison a précisé que l'argent ne sera versé que si le gouvernement fédéral s'engage à verser le même montant à Toronto.

Elle a ajouté que l'argent ne sera alloué que pour financer des infrastructures publiques durables et des éléments avantageux qui profiteront à la communauté longtemps après la fin du tournoi. Mme Harrison a indiqué que l'argent ne sera pas versé à une organisation privée à but lucratif ou non publique.

Toronto accueillera trois matchs lors de la Coupe du monde de la FIFA de 2026. Celle-ci aura lieu à Toronto et à Vancouver en plus de certains matchs qui seront disputés aux États-Unis et au Mexique.

Avec les informations de La Presse canadienne