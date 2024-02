Carburants propres : des coûts refilés aux Néo-Brunswickois sont remis en cause

Est-ce que des coûts qu'Ottawa destine à l'industrie pétrolière et que le Nouveau-Brunswick impose plutôt aux consommateurs sont justifiés? Des intervenants ont dénoncé ou appuyé cette situation lors d'une audience, cette semaine, de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

Le but de la réglementation fédérale sur les carburants propres est de pousser les raffineries et les importateurs de pétrole à réduire l’intensité en carbone de leurs méthodes de raffinage et de leurs produits. Le gouvernement de Blaine Higgs a toutefois adopté une loi en 2022 qui refile ces coûts aux consommateurs.

La Commission est responsable d’établir les coûts. Elle révise à l’heure actuelle la formule qu’elle a adoptée l’an dernier pour déterminer le montant.

Les consommateurs paient trop, selon les uns

Alain Chiasson, qui représente le public lors des audiences de la Commission, est convaincu que la formule actuelle coûte trop cher aux consommateurs.

Conformément à l’opinion de nos experts, nous avons argumenté que le prix du carbone était trop élevé et qu’on pensait qu’on devait avoir une diminution du prix de l’ajustement sur le carbone , affirme Alain Chiasson, durant une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Alain Chiasson défend les intérêts du public lors des audiences de la Commission de l'énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.

Chaque cent ajouté au prix des produits pétroliers au Nouveau-Brunswick fait augmenter d’environ 1 million de dollars le total que les consommateurs paient chaque mois à la pompe.

Le calcul des coûts à l'aide de la formule en question est refait chaque semaine. La formule est responsable cette semaine de 5,22 ¢ sur le prix du litre d’essence et de 5,88 ¢ sur le prix du diesel.

Un autre intervenant à l’audience de la Commission, Timothy Auger, directeur de la recherche chez Biocarburants avancés Canada, juge que la formule actuelle est l’une des manières les plus chères pour estimer le coût donné aux consommateurs .

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie du Nouveau-Brunswick, Mike Holland, a présenté la loi qui oblige la Commission à établir une majoration du coût du carbone qui permet aux entreprises pétrolières de récupérer les coûts du règlement fédéral sur les carburants propres. (Photo d'archives)

On demande à la Commission de réexaminer sa méthodologie pour éviter l’imposition de coûts inutiles sur les consommateurs et de regarder ce qui se passe en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve. Leurs calculs, leur méthodologie, sont un peu différents pour leur ajustement et les résultats sont un peu moins [élevés] , explique Timothy Auger au micro de La matinale.

Alain Chiasson précise qu’il a proposé à la Commission de modifier la formule afin que les consommateurs paient seulement 1 ¢ ou 2 ¢ le litre .

Le Nouveau-Brunswick révise les coûts destinés à l'industrie pétrolière.

La formule ne doit pas trop changer, selon les autres

Aucun producteur de pétrole n’a participé à l’audience de la Commission, mais un représentant de l’Association canadienne des carburants, Carol Montreuil, était présent.

Selon M. Montreuil, la formule établit un coût juste et raisonnable dans le contexte de la réglementation des marchés en Atlantique. Il souhaite qu’elle ne soit pas modifiée en profondeur.

Elle fonctionne bien et les parties prenantes la comprennent. Elle doit être maintenue en vigueur jusqu’à ce que le marché canadien des crédits de carbone arrive à maturité , a-t-il déclaré.

Carol Montreuil parle au nom de l'Association canadienne des carburants. (Photo d'archives)

L’homme d’affaires Jerry Scholten, qui exploite certaines stations-service au Nouveau-Brunswick, a aussi recommandé à la Commission de ne pas trop modifier la formule.

Les détaillants indépendants ne sont pas en mesure d’accepter toute autre réduction de leur marge, ce qui va certainement se produire si la majoration ne suffit pas à couvrir les coûts de l’approvisionnement , a affirmé M. Scholten.

Comme tout le monde au Nouveau-Brunswick, nous appuyons des prix de détail équitables, mais refiler des coûts aux détaillants aura probablement des conséquences considérables , a-t-il ajouté.

D’autres intervenants se sont aussi exprimés devant la Commission. Cette dernière prendra sa décision à une date ultérieure. Elle est totalement indépendante de la politique , assure Alain Chiasson.