Les administrations municipales québécoises n'échappent pas à la pénurie de main-d'œuvre, certaines d'entre elles éprouvant d'importantes difficultés à pourvoir des postes de gestionnaire. En Gaspésie, Maria en est un exemple probant : la Municipalité se tourne vers un chasseur de tête de l'extérieur pour recruter un nouveau directeur des travaux publics, un poste vacant depuis maintenant six mois.

La Municipalité en est à son deuxième affichage. Lors de sa dernière séance régulière, le conseil municipal a mandaté la firme Ancia, qui a pignon sur rue à Lévis, dans l’espoir de dénicher la perle rare. Cette nouvelle stratégie fait suite à l'accompagnement offert par une autre compagnie régionale qui n'a pas porté ses fruits.

Ouvrir en mode plein écran Selon le maire Landry, le contrat avec ce chasseur de tête de l'extérieur se chiffre à environ 20 000 $. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Le maire de Maria, Jean-Claude Landry, confirme que le poste a suscité de l’intérêt au cours des derniers mois, mais que les personnes intéressées ne répondaient pas aux besoins de la Municipalité . C’est un poste de direction, dont c’est quand même niché , résume-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de la municipalité de Maria, Jean-Claude Landry (Photo d'archives) Photo : Jean-François Deschênes

Si le maire est d’avis que l’ancien directeur des travaux publics a accompli énormément de travail pour mettre en branle d’importants projets appelés à se concrétiser, il admet qu'il sera nécessaire de compter sur de la relève pour la suite des choses.

C’est le futur qu’il faut prévoir. On a vraiment besoin d’un directeur des travaux publics. On espère qu’on va finir par trouver.

Le maire Landry aimerait être en mesure d'embaucher un nouveau directeur des travaux publics dans les prochaines semaines. Notre directeur général porte plusieurs chapeaux et à un moment donné, ça devient lourd. Selon M. Landry, la situation actuelle ne compromet toutefois pas les services offerts aux citoyens.

Maria n'est pas la seule à devoir pourvoir un poste important. De nombreux autres postes de gestionnaires municipaux ont été affichés ailleurs dans la région au cours des derniers mois.

Pas de surprise à la FQM

La situation de Maria est bien loin de surprendre le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Jacques Demers. Les cas similaires se sont, selon lui, multipliés dans les dernières années, à l'échelle nationale.

Je pense que la pénurie de main-d'œuvre touche tout le monde. Il y a eu beaucoup de déplacements d'un endroit à l'autre. Ça a créé des vides à certains endroits où l'on recherche la perle rare , note M. Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. Selon lui, de nombreux postes à la direction générale sont à pourvoir dans la province.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, Jacques Demers (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

Avant ça, on avait, quasiment dans chaque région, des listes de gens pour remplacer en cas d'urgence. Les listes sont très faibles en ce moment , observe le président de la FQM .

Ces besoins non-comblés ne sont pas sans conséquences au sein des administrations municipales, prévient-il, puisque des projets qui nécessitent une certaine expertise ne peuvent aller de l'avant. On le vit à tour de rôle. Ça ralentit complètement [nos] démarches et on a besoin de ces compétences-là , ajoute M. Demers.

Il précise que devant les difficultés de recrutement, les administrations municipales envisagent différentes solutions. Certains regardent la fusion de services, d'autres veulent travailler en commun avec d'autres municipalités pour aller chercher de l'expertise, aussi.