L’embarquement des cabanes est compromis dans la baie des Ha! Ha!

Devant la faible épaisseur des glaces de la baie des Ha! Ha!, l’organisme Contact Nature envisage carrément de ne pas ouvrir les villages de pêche blanche cet hiver.

Ce sont les mesures prises mercredi sur le site de l’Anse-à-Benjamin qui mènent à cette réflexion. Les glaces sont toujours insuffisantes pour permettre le déneigement du futur village. L’organisme attend d’autres mesures pour les glaces du site de Grande-Baie, mais craint un résultat semblable.

Lucie Bergeron et Dominic Privé ont recours à une tente pour taquiner le poisson sur les glaces du fjord en attendant l'embarquement des cabanes.

Le temps doux attendu dans les prochains jours et la neige qui continue de s’accumuler sur la glace ne semblent pas indiquer de changement à court terme.

Dans la dernière semaine, on a eu un gain d’un pouce de glace seulement, ce qui fait en sorte qu’on est devant une situation exceptionnelle. On se doit de commencer à réfléchir.

Un couple d'Alma rencontré près du site de l'Anse-à-Benjamin s'est déjà résigné. Le temps de s'installer, il y a des coûts rattachés à ça...C'est désolant, mais cette année ça va être en tente , a lancé Lucie Bergeron, accompagnée de son conjoint Dominic Privé.

Même son de cloche pour Jean-Pierre Dubé et Sylvie Boily. C'est de l'ouvrage la mettre sur la glace là. Il faut la monter sur des blocs, la mettre au niveau, c'est ben des choses, entouré de neige, pour trois semaines ça ne vaut pas la peine , a renchéri Sylvie Boily.

Un sondage aux pêcheurs

Par souci de transparence, Contact Nature a envoyé un sondage à tous les citoyens qui ont déjà réservé un terrain sur l’un des sites de pêche blanche pour leur demander leur avis. Ils ont jusqu’à lundi pour y répondre.

Des images comme celle-ci pourraient ne pas être d'actualité cet hiver.

Le directeur général Marc-André Galbrant rappelle que l’embarquement des cabanes se fait par étapes, c’est-à-dire que les maisonnettes les plus légères reçoivent en premier l’autorisation de s’installer, suivies des plus volumineuses, si bien que la formation des villages peut s’échelonner sur quelques semaines.

Même si on ouvrait dans deux semaines avec 12 pouces de glace, ce ne sont que les cabanes de catégorie A qui pourraient embarquer, ce qui représente environ 30 % des pêcheurs. Pour toutes les autres personnes qui voudraient embarquer plus tard, soit les catégories allant jusqu’à 18 pouces, on pourrait penser que ce serait encore une semaine de plus , explique-t-il pour illustrer la longueur de l’opération.

La décision définitive n’est pas encore prise puisque Contact Nature souhaite connaître l’opinion des pêcheurs. L’organisme se demande entre autres si ouvrir les villages de pêche pour deux ou trois semaines seulement vaut vraiment les efforts. Dans tous les cas, les pêcheurs peuvent continuer de pêcher le poisson de fond jusqu'au 10 mars comme prévu.

La Garde côtière aux aguets

Selon la Garde côtière canadienne, la glace mince reste imprévisible. Ses agents surveillent le comportement des glaces sur une base régulière.

On surveille le décrochement de banquises côtières qui ont plus tendance à se détacher quand la glace est plus mince, alors on fait attention, on contrôle notre vitesse, a mentionné Guillaume Paradis, surintendant du déglaçage, escorte et contrôle des inondations pour la Garde côtière.

Par ailleurs, Environnement Canada prévoit des températures plus froides au cours des prochains jours, mais du temps plus doux, avec des températures au-dessus des normales saisonnières, seront de retour à la mi-février. Le mois de janvier a été particulièrement confortable à Saguenay avec des températures en moyenne quatre degrés au-dessus des normales.

D'après les informations de Catherine Paradis et de Mélanie Patry