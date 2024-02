Le centre de naissance Ode’imin de Winnipeg peine à atteindre ses objectifs

Quand le centre de naissance Ode’imin a ouvert ses portes à Winnipeg, en 2011, son objectif était de gérer 500 naissances par an. Près de 13 ans après, cet établissement de santé, qui était autrefois connu sous le nom de Birth Centre, est en fonction à moins de 50 % de sa capacité.

La construction de ce centre de naissance avait coûté 3,5 millions de dollars.

Selon sa directrice générale, Kemlin Nembhard, le centre de naissance Ode’imin ne peut pas atteindre ses objectifs à cause du manque de financement et de la pénurie de main-d’œuvre.

Ouvrir en mode plein écran Kemlin Nembhard, directrice générale d'Ode'imin, affirme qu'à l'heure actuelle, le centre ne peut pas pratiquer plus d'accouchements en toute sécurité s'il n'obtient pas davantage de financement et de ressources. Photo : La Presse canadienne / Jeff Stapleton

Dans bien des cas, nous avons besoin de plus de sages-femmes qui ont été formées dans la province, ainsi que plus de financement pour ces sages-femmes. Il faut aussi plus de soutien pour les employés dans les centres de naissance , dit-elle.

En 2012, soit pendant sa première année en activité, le centre Ode’imin avait enregistré 120 naissances. Ce chiffre est passé à 237 naissances entre 2019 et 2020.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Pour être admise dans ce centre de naissance, une patiente doit avoir une grossesse qui est jugée à faible risque, et elle doit aussi être suivie par une sage-femme de l’Office régional de santé de Winnipeg et résider à Winnipeg ou à Churchill.

Publicité

L’Office régional de santé estime que plus du quart des demandes pour les services de sage-femme n’aboutissent pas. À la mi-décembre, il y a eu 1098 demandes, dont 801 ont été acceptées.

Kemlin Nembhard estime qu'il est plus que jamais important d'investir dans des services qui peuvent aider à alléger les pressions sur le système de santé.

Entre 2021 et 2023, Ode’imin a eu en moyenne 23 sages-femmes qui étaient disponibles pour les services d'appel , précise Mme Nembhard.

Le Collège de sages-femmes du Manitoba indique cependant que seules 16 sages-femmes travaillent au centre Ode’imin. Le Collège a aussi fait aussi remarquer qu'il n'y aura que trois finissants pour le programme de sages-femmes au printemps.

Une réponse de la province

Uzoma Asagwara, ministre de la Santé du Manitoba, dit qu’il est important de moins se concentrer sur les objectifs fixés par le gouvernement précédent.

Publicité

Mme Asagwara estime qu’il faut plutôt s’assurer que les femmes et les familles ont la chance de donner naissance dans le lieu de leur choix.

Nous évaluons plusieurs moyens de renforcer les services de naissance partout dans la province. Ode’imin est un très bon exemple d'un établissement qui prodigue des soins holistiques de qualité pour les personnes enceintes au Manitoba.

Avec les informations de Brittany Greenslade