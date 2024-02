Une mystérieuse maladie inquiète à la SPA de l’Estrie

Depuis quelques jours, des chats du refuge de la Société protectrice des animaux de l'Estrie sont malades. Ils vomissent et ont moins d'énergie. Pour cette raison, les services d'adoption et d'abandon sont suspendus pour toute la journée jeudi.

Notre équipe travaille pour identifier cette maladie et pour soigner les pensionnaires. Afin d'éviter la contamination et de protéger les chats, on a dû suspendre l'adoption et l'abandon des chats aujourd'hui au minimum. La situation sera réévaluée dans les prochaines heures , indique la porte-parole de la SPA de l'Estrie, Alexane Bégin.

Des prélèvements ont été effectués sur les chats malades. On attend encore les résultats. Ça devrait arriver au cours de la journée ou dans les prochains jours , ajoute-t-elle.

Plus d'une dizaine de chats sont ou ont été affectés par la maladie. La bonne nouvelle, c'est qu'ils s'en sortent rapidement. On aime bien comparer ça à une gastro ou à une intoxication chez les humains. Ils vont être moches pour quelques jours, mais en deux, trois jours, les chats commencent à reprendre des forces.

C'est vraiment une mesure préventive pour éviter que la maladie se propage , dit Mme Bégin.

On ne croit pas que c'est une maladie mortelle. C'est la bonne nouvelle.

L'organisme fera le point en fin de journée sur ses réseaux sociaux pour faire connaître sa décision de prolonger ou non la fermeture des services.

Tous les autres services de l'organisme sont ouverts.