Le projet de loi C-35 du gouvernement fédéral provoque de vives réactions chez les francophones à travers le pays. Plusieurs veulent que la Chambre des communes accepte l’amendement au projet de loi C-35 pour garantir le financement à long terme des services à la petite enfance en français en milieu minoritaire.

Ce projet de loi vient énoncer la vision du gouvernement du Canada pour un système d’apprentissage et de garde des jeunes enfants à l’échelle du pays.

En plus d’établir cette vision pour les prochaines années sur la question des services de garde, l'adoption de cette loi devrait confirmer les ententes conclues avec les provinces pour financer des garderies à 10 $ par jour.

En décembre dernier, le Sénat a adopté un amendement à ce projet de loi pour maintenir le financement à long terme des services de garde destinés aux communautés de langue officielle en situation minoritaire , ainsi qu'aux services de garde destinés aux peuples autochtones .

Le projet de loi doit maintenant être examiné par la Chambre des communes.

Souligner l'importance de la dualité linguistique du Canada

Pour la Fédération des communautés francophones et acadiennes ( FCFA ) et la Commission nationale des parents francophones ( CNPF ), le gouvernement fédéral a, entre les mains, une occasion de montrer de manière tangible son engagement à protéger et à promouvoir le français.

Le directeur général de la CNPF , Jean-Luc Racine, estime qu'un rejet de cet amendement serait une catastrophe pour la francophonie.

Ça compromet tout le financement à long terme pour les francophones. Il y arrive qu’il y ait du financement pour les francophones, mais en 2026, les ententes fédérales, provinciales vont prendre fin et là on va négocier. Si l’on n’est pas dans la loi, naturellement on n’inclura pas les francophones dans les négociations.

Dans l’objectif que le projet de loi C-35 soit adopté, la Fédération des communautés francophones et acadiennes ainsi que la Commission nationale des parents francophones ont lancé un appel à la mobilisation.

Publicité

Les deux organismes ont demandé aux francophones d’envoyer des lettres aux députés fédéraux pour souligner l’importance de cette mesure.

Selon la FCFA , 2800 lettres ont été envoyées à 241 parlementaires depuis le début de la mobilisation en décembre dernier, dont 32 lettres qui proviennent de la Saskatchewan.

L’Assemblée communautaire fransaskoise ( ACF ) estime que cette participation est due à des efforts de communication déployés par infolettre, par courriel et aussi par le bouche-à-oreille.

L'organisme fransaskois demande aux membres de la communauté de continuer à envoyer des lettres aux élus fédéraux dans le cadre de cette mobilisation.

Contactée sur la mobilisation, l'Association des parents fransaskois (APF) n'a pas donné suite à nos demandes d'entrevue.

Publicité

Dernière ligne droite

La présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Liane Roy, affirme que cette mobilisation vient montrer l’importance d’avoir des services de garde en français, même dans des provinces majoritairement anglophones.

Selon elle, les garderies et les centres de la petite enfance sont la première étape vers une socialisation en français.

La FCFA et la CNPF remettent en question le mutisme d’Ottawa concernant ce projet de loi, ainsi que par rapport à la mobilisation qui se poursuit dans de nombreuses provinces où des francophones vivent en situation minoritaire.

Radio-Canada a tenté de contacter le gouvernement fédéral, mais ce dernier n'a pas répondu à nos demandes d'entrevue.