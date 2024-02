Le maire de Shawinigan Michel Angers affirme que la Ville va avoir besoin de détruire un milieu humide pour étendre son parc industriel en vue de développer la Vallée de la transition énergétique.

M. Anger appuie la Société de développement de Shawinigan, qui a fait une demande au ministère de l’Environnement pour obtenir la permission de sacrifier 3,6 hectares de milieux humides pour développer un terrain destiné au développement industriel dans le secteur de Saint-Georges, soit le parc Turcotte.

Selon le maire, le territoire de la ville compte de nombreux milieux humides, ce qui rend difficile le développement sans en sacrifier quelques-uns.

Le territoire de Shawinigan, c'est 800 km. Il y a 48 500 hectares de milieux humides, 15 % de notre territoire, 2145 milieux humides à Shawinigan , indique-t-il.

Il affirme que comme d’autres villes, Shawinigan a le droit de développer son économie et de trouver les moyens pour y arriver.

Quand Montréal, Laval, Longueuil, Victoriaville, Drummondville se sont développés à des vitesses grand V, il n’y a pas grand monde qui a dit quoi que ce soit à ce moment-là , affirme-t-il.

Publicité

On a une responsabilité de reconstruire notre économie et on le fait à travers la vallée de la transition énergétique et plusieurs projets qui cognent à nos portes. Alors on a besoin de remplacer les différentes usines, les différents emplois , ajoute-t-il.

Il souhaite que la création d’entreprises permette de rééquilibrer le fardeau fiscal des citoyens.

86 % de la charge fiscale est sur le dos des citoyens, seulement 14 % sur les commerces et industries qui sont nettement insuffisants. Oui, on a une préoccupation pour les milieux humides, l'environnement, les emplois, la petite et moyenne entreprise. Mais on doit avoir une vision globale et c'est exactement ce qu'on fait du côté , dit-il.

Il affirme que le milieu humide qui est visé par la demande de la société de développement est de faible intérêt en matière de biodiversité.

D'après une entrevue présentée à l'émission Toujours le matin