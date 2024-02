Des employés congédiés de JavaBlend croient que leurs activités syndicales sont en cause

Des employés d’un café du quartier nord d’Halifax affirment que leur employeur, JavaBlend, a mis fin illégalement à leur emploi alors qu’ils tentaient de créer un syndicat. L’entreprise conteste la version de ses employés.

Mercredi, la section 2 de l’Union internationale des employés de service a déposé une plainte pour pratique déloyale auprès de la commission du travail de la Nouvelle-Écosse. On y demande que tous les employés touchés reprennent leur travail et reçoivent un dédommagement pour la perte de salaire et d'avantages sociaux.

Nous croyons que notre licenciement est le résultat direct d’une mesure de représailles orchestrée par JavaBlend ayant pour but d’écraser nos droits comme employé , affirme Cailen Pygott, qui a travaillé pour l’entreprise pendant six ans avant son congédiement.

Le café JavaBlend a pignon sur rue North depuis 30 ans et est vu par plusieurs comme une institution.

Les propriétaires actuels sont Joe Dunford, Alex Lee, Adam Bose et Ibrar Ul Haq Malazai. Ils possèdent aussi les cafés Cortado Tasting Room à Bedford, une autre succursale de Java Blend au centre-ville et des installations de torréfaction de café à Dartmouth.

La succursale de JavaBlend au centre-ville.

Les employés qui ont amorcé la création d’un syndicat estiment que leur initiative était nécessaire en raison d’horaires irréguliers et pour améliorer les mesures de santé et de sécurité.

L'entreprise se défend

L’entreprise dit de son côté avoir pris cette décision en raison de difficultés financières et réfute les allégations de ses employés.

Joe Dunford affirme ne pas avoir réalisé que les quatre leaders syndicaux avaient été remerciés et dit qu’il n'était au courant que de la participation de Cailen Pygott au mouvement.

Ce n’est pas une question de briser le syndicat, c’est pour rester ouvert , affirme M. Dunford.

Bien que les allégations de la plainte n’aient pas été prouvées, le copropriétaire Alex affirme avoir déjà parlé à M. Pygott de ses activités syndicales.

Joe Dunford et Alex Lee sont deux des copropriétaires de JavaBlend.

Il lui a entre autres fait part des inquiétudes d’un investisseur qui lui aurait demandé, en juin, de congédier M. Pygott et d’aller chercher des conseils juridiques.

Alex Lee a eu une autre discussion avec M. Pygott le mois dernier, lui disant que leurs efforts de syndicalisation étaient peu attrayants pour certains investisseurs. Malgré tout, il soutient que Cailen Pygott et les autres employés n’ont pas été renvoyés pour cette raison.

Une indemnité qui ne passe pas

L'entreprise affirme qu’elle a offert une indemnité aux employés congédiés représentant le double du montant obligatoire selon le Code du travail provincial et qu’elle paiera les avantages sociaux jusqu’en février.

Selon les employés, l’entreprise tente d’acheter leur silence puisque cette offre s’est accompagnée de la signature d’une entente leur interdisant d’intenter des recours judiciaires.

JavaBlend a ensuite indiqué que les indemnités seront remises même aux employés qui ne signent pas l’entente.

Les travailleurs prévoient manifester à l’extérieur du café de la rue North le 10 février.

D’après un reportage d’Andrew Sampson de CBC