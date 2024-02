La succession d’un tuteur décédé coupable d’abus sexuels devra payer 2,3 M$ à la victime

Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a accordé plus de 2,3 millions $ à un homme de Victoria qui soutient avoir été agressé sexuellement par un tuteur aujourd’hui décédé. La succession de l'ancien enseignant devra indemniser la victime.

Le juge Simon Coval a entendu, dans une salle d'audience de Victoria, le témoignage d'H.N., un élève autrefois prometteur dont la trajectoire, selon le juge, a été irrémédiablement modifiée par les abus qu'il a subis dans son enfance. Les faits ont été commis par son tuteur, Gary Redgate, alors enseignant à la retraite, décédé en juillet 2023.

AVERTISSEMENT : Des passages de ce texte peuvent heurter la sensibilité de certains lecteurs.

Dans une déclaration, H.N. s'est dit réconforté par la décision, mais déçu que le juge ait refusé de tenir le district scolaire de Victoria responsable du fait d’autrui. Selon la victime, les faits n'auraient pas eu lieu si l’école ne l’avait pas mis en relation avec le tuteur.

Mon objectif en intentant ce procès a toujours été de faire en sorte que cela n'arrive pas à un autre enfant.

Je suis profondément déçu que le tribunal ait refusé de tenir le district scolaire - l'institution responsable de m'avoir présenté à Redgate et qui a créé l'environnement dans lequel Redgate a pu abuser de moi - responsable des actions de Redgate.

Selon la décision du juge, H.N. a été présenté à Gary Redgate à la fin de l’année 1999 ou au début de 2000. Il était alors âgé de 11 ans et était en 6e année. H.N. essayait d'écrire un roman - un projet dont sa mère a discuté avec le professeur de son fils.

Une bonne occasion

Compte tenu de ses résultats scolaires, ils ont tous deux pensé qu'un tuteur pour l'aider à écrire son livre était une bonne occasion pour H.N. de bénéficier d'un environnement d'apprentissage enrichi , indique le jugement.

L'enseignant lui recommande Gary Redgate. L'enseignant a expliqué qu'il avait évoqué l'idée avec le directeur de l'école et un collègue, qui l'ont tous deux jugée bonne.

H.N. et Gary Redgate se sont rencontrés une fois par semaine pendant le cours d'anglais pour travailler sur l'histoire de H.N. Ils se rendaient dans une salle de classe vide pendant environ 40 minutes pour revoir ensemble les ébauches , indique le jugement.

À partir de mars 2000, H.N. a commencé à se rendre chez Gary Redgate, d'abord pour l'aider à faire des travaux de jardinage, puis pour discuter du livre de H.N., regarder des films et jouer aux cartes. Les travaux dirigés se sont terminés à la fin de la 6e année, en juin 2000. L'écriture du roman de H.N. était presque terminée.

Câlins d’adieu

Alors que la relation touchait à sa fin, M. Redgate est devenu de plus en plus attaché et épris. Il insistait pour que la relation se poursuive , a détaillé le juge Simon Coval. H.N. se souvient que M. Redgate l'a appelé une fois chez lui, ivre et contrarié, et l'a menacé de mettre fin à ses jours. H.N. l'a supplié de ne pas le faire.

Gary Redgate a commencé à exprimer des sentiments romantiques et à donner à H.N. des câlins d'adieu qui allaient jusqu'à l'embrassade.

M. Redgate a ensuite demandé à explorer des choses physiques avec H.N., au point qu'il demandait à H.N. de s'allonger sur lui , peut-on lire dans la décision de justice.

Parfois, M. Redgate portait un pantalon de survêtement et était en érection, ce qu'H.N. trouvait dégoûtant. M. Redgate a dit qu'il voulait montrer son pénis à H.N. et l'a fait au moins une fois.

Les abus ont cessé lorsqu'H.N. avait environ 15 ou 16 ans, tout comme les communications.

Un processus d'abus

La succession de Gary Redgate, représentée par son beau-fils, n'a pas contesté la responsabilité de ses actes, mais seulement le montant nécessaire pour couvrir les dommages.

En refusant d'engager la responsabilité du district scolaire du Grand Victoria, le juge a déclaré qu'il s'en tenait aux lignes directrices établies par la Cour suprême du Canada, estimant que l'abus n'était pas suffisamment lié à un risque créé par l'école ou ses représentants .

Essentiellement parce que l'abus de M. Redgate s'est produit, non pas pendant les séances de tutorat organisées par l'école, mais au domicile de M. Redgate, lors de visites organisées entre M. Redgate et H.N. et sa famille , a justifié Simon Coval.

L'avocate de H.N., Sandy Kovacs, a expliqué que son client envisageait de faire appel de la décision de ne pas tenir le district scolaire pour responsable du fait d'autrui. Elle a déclaré que les preuves montraient que H.N. avait subi un processus d'abus qui avait commencé bien avant qu'il ne mette les pieds dans la maison de Gary Redgate.

La mère a témoigné dans ce procès qu'elle n'aurait jamais laissé son enfant aller chez un inconnu , a précisé Sandy Kovacs. La raison pour laquelle elle l'a fait est qu'il a été présenté comme un enseignant à la retraite par l'intermédiaire de l'école .

Le montant de 2,3 millions de dollars accordé comprend 225 000 $ pour préjudice moral et près de 2 millions $ pour les revenus non réalisés. Le juge est parvenu à déterminer ce montant en partant du fait qu'H.N. aurait pu poursuivre des études de maîtrise ou de doctorat si l'abus ne l'avait pas détourné de l'éducation.

Avec des informations de Jason Proctor