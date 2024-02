Une majorité de membres du Front commun nord-côtier en faveur de l’entente

Une grande majorité des 7000 membres du Front commun ont voté en faveur de l'entente conclue avec le gouvernement provincial avant les Fêtes. L’accord prévoit, entre autres, une augmentation salariale de 17,4 % sur cinq ans et une protection du pouvoir d’achat sur trois ans.

Le personnel de soutien et les enseignants du Centre de services scolaire (CSS) du Fer, de même que ceux du Littoral ainsi que les enseignants de la Moyenne-Côte-Nord et de l'Estuaire, tous représentés par le syndicat de l’enseignement de la région du Fer (SERF) affilié à la CSQ , se sont prononcés en faveur du oui, mercredi soir.

Mardi, le personnel de soutien du Cégep de Sept-Îles, représenté par la CSN , s’est prononcé pour le oui à 65 %. Les enseignants du Cégep de Sept-Îles et du Cégep de Baie-Comeau, sous le SERF - CSQ , s'étaient déjà affichés en faveur de l'entente.

Selon le président de la centrale Côte-Nord de la CSN , Guillaume Tremblay, le camp du non a tout de même cumulé beaucoup de votes. Malgré l'adoption des ententes intersectorielles et sectorielles, M. Tremblay indique que bien des questions demeurent sur la poursuite de la grève, la question salariale, la durée de la convention collective et la protection contre la hausse du coût de la vie .

Publicité

Pour les votants favorables, il explique que certains membres n’avaient pas envie de retourner dans la rue.

Les votes se poursuivent

À la CSN , le personnel de soutien de l’Estuaire et celui de la Moyenne-Côte-Nord doivent se prononcer la semaine prochaine sur l’accord conclu avec le gouvernement. Le personnel de soutien du Cégep de Baie-Comeau, qui est avec la CSN , doit aussi voter la semaine prochaine.

Avec la collaboration de Ludmilla Guignard