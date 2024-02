La CAQ renonce au financement populaire

Montrée du doigt pour avoir laissé entendre à des électeurs qu'il leur serait possible de faire avancer leurs dossiers en participant à un cocktail à 100 dollars, la Coalition avenir Québec (CAQ), au pouvoir, tourne le dos au financement populaire, y compris les dons politiques.

On va renoncer à beaucoup d'argent, mais on va se débrouiller avec la partie du financement qui est public , a annoncé jeudi le chef caquiste et premier ministre François Legault, qui a profité de l'occasion pour demander aux partis d'opposition de faire la même chose .

Sa décision a été prise dans la foulée d'une réunion de caucus mercredi soir, a-t-il expliqué en point de presse, soulignant que les députés visés par les articles des dernières semaines ne l'ont pas trouvé drôle .

Mercredi, le ministre des Institutions démocratiques, Jean-François Roberge, s'était dit « ouvert » à mettre fin au financement populaire des partis politiques, à condition que les trois partis d'opposition représentés à l'Assemblée nationale soient d'accord.

Or, ni le Parti libéral du Québec (PLQ) ni Québec solidaire (QS) ni le Parti québécois (PQ) ne proposent une telle chose. Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, par exemple, suggère plutôt d'interdire aux ministres de participer à des cocktails de financement.

S'ils ne veulent pas changer la loi, moi, je vais la changer , a répliqué François Legault, jeudi, laissant entendre qu'en fin de compte, le nécessaire aval des partis d'opposition évoqué la veille par le ministre Roberge ne serait peut-être pas nécessaire à une révision de la Loi électorale.

Le débat actuel découle d'allégations rapportées par Radio-Canada et La Presse canadienne au sujet des députés caquistes Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin, qui font actuellement l'objet de deux enquêtes de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, Ariane Mignolet.

Celle-ci a également reçu deux plaintes de QS au sujet d'allégations visant les députés Yves Montigny (René-Lévesque) et Gilles Bélanger (Orford), qui s'est défendu mercredi en assurant être toujours disponible pour les élus.

Depuis la réforme instituée par le gouvernement de Pauline Marois en 2013, les dons politiques ne représentent plus qu'une fraction des revenus des partis politiques. Leur financement provient aujourd'hui davantage des coffres de l'État et découle des votes reçus aux élections générales.

La CAQ , par exemple, avait encaissé 1,35 million de dollars en contributions individuelles en 2022, alors qu'elle avait reçu près de 6,4 millions de financement public.

Le PQ , qui soupçonne le gouvernement Legault de vouloir de mettre fin aux dons politiques pour lui nuire, a pour sa part reçu 1,5 million de dollars en contributions individuelles en 2022, contre 2,8 millions en allocation de l'État.

Plus de détails suivront.