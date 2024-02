À Edmonton, 49 campements de sans-abri ont été démantelés depuis deux semaines

Deux semaines après l'annulation par un juge d'une action en justice contestant la pratique d'Edmonton consistant à démanteler les campements de sans-abri, 49 campements de fortune ont été démolis dans la métropole.

Un nouveau centre de commandement d'urgence a été mis en place par l'administration municipale pour aider à coordonner les opérations d'expulsion, qui se poursuivent à un rythme accéléré.

La Ville indique que 175 personnes vivaient dans les campements avant que les tentes ne soient démolies.

Les centres d'opérations d'urgence sont généralement mis en place pour répondre à des événements majeurs, notamment des catastrophes. Par exemple, l'année dernière, ils avaient été activés pour faire face à l'afflux de personnes évacuées à la suite de feux de forêt menaçants.

Le centre d'opérations pour les campements a été créé le 17 janvier. La veille, un juge a statué que la Coalition pour la justice et les droits de la personne, un groupe qui contestait les politiques de la Ville en matière de campements, n'avait pas qualité pour agir dans cette affaire.

Cette décision judiciaire a mis un terme à l’action en justice de la Coalition et, en conséquence, a levé les restrictions sur la manière dont les expulsions pouvaient se dérouler.

Ils agissent ainsi parce que le procès n'existe plus , dénonce Avnish Nanda, avocat du groupe. Ils se sentent enhardis.

Cela signifie, de notre point de vue, qu'ils continuent à violer les droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées de notre ville.