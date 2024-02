La députée de Laviolette–Saint-Maurice Marie-Louise Tardif veut le retour de la Classique internationale de canots de la Mauricie cette année, mais elle souhaite que celle-ci revienne d’une manière qui est soutenable à long terme.

Selon Mme Tardif, ce sont des centaines de personnes qui ont levé la main pour s’impliquer dans une possible 91e édition de la Classique.

Plus de 80 personnes ont confirmé leur présence à la première rencontre organisée par la députée jeudi soir à Shawinigan-Sud selon la députée.

Si Mme Tardif dit avoir organisé cette réunion pour demander aux gens ce qu’ils désirent pour le retour de la Classique, elle affirme que son objectif premier est de recréer un événement qui pourra durer encore dix ans, soit au moins jusqu’à son 100e anniversaire.

Là où je ne dérogerai pas, c'est que je veux que ce soit pérenne. Donc je ne veux pas que ça soit repris par des gens qui n'auraient pas les reins assez solides , indique-t-elle.

En ce qui concerne les importantes dettes de plus de 300 000 $ qu’a accumulé l’organisation de la Classique auprès de ses fournisseurs, Mme Tardif dit vouloir proposer un moyen d’utiliser la nouvelle classique pour redonner aux créanciers de l’ancienne.

On va s'organiser pour qu'il y ait un profit au bout du compte et que cet argent-là soit réparti et soit redonné aux entrepreneurs ou aux gens qui n'ont pas été payés , indique-t-elle.

Mme Tardif affirme que le retour de la Classique impliquerait la création d’un organisme qui ne reprendrait pas les dettes de l’ancienne organisation.

La rencontre de jeudi soir sera aussi une occasion pour réfléchir à l’événement lui-même, qui pourrait changer de format, notamment être plus court.

D’après une entrevue à l’émission Toujours le matin