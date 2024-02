Temps chaud : les Manitobains oscillent entre bonheur et mécontentement

Le temps chaud inattendu qui persiste au Manitoba fait le bonheur de plusieurs habitants. D'autres déplorent cependant l'annulation des certaines activités récréatives hivernales en plein air.

Le centre de golf Shooters Family Golf Centre a ouvert son aire de jeu mercredi, soit à une date qui est historiquement précoce. Le gérant du centre, Eason Cerasani, espère que le centre reste ouvert jusqu'à dimanche.

Il y a beaucoup de gens en short. Il fait plutôt chaud. C'est bon pour les affaires, c'est bon pour les gens d'être dehors, c'est bon pour tout le monde , affirme-t-il.

La semaine dernière, le Festival des trappeurs dans le nord du Manitoba (Northern Manitoba Trappers' Festival) à The Pas a annoncé que le championnat mondial de courses de chiens n'aurait pas lieu cette année.

La course n'aura pas lieu cette année pour des raisons de sécurité.

La présidente du festival, Jennifer Cook, affirme que les courses ont dû être annulées, car il faut qu'il y ait au moins deux pieds de neige au sol pour que les pistes soient sûres pour les participants.

Même s'il y avait beaucoup de neige, ce ne serait pas possible. Ils courent 53,1 km par jour pendant trois jours, et avec des températures douces et très peu de neige, les chiens et les conducteurs risquent de se blesser.

À Winnipeg, la compétition de curling Iron Man Outdoor Curling Bonspiel qui se déroule chaque hiver sur la rivière Rouge gelée a été reportée pour la première fois en 22 ans d'existence.

À La Fourche, toutes les surfaces de patinage ont été temporairement fermées à partir de mardi.

Une Winnipegoise Aylin Fernandez s'y trouvait lundi en compagnie d'Alicia Torres qui est en visite du Mexique.

Je lui ai dit qu'il faisait anormalement chaud et elle m'a demandé comment il se faisait qu'il fasse chaud. C'est comme l'été, en fait , affirme Aylin Fernandez. J'aime beaucoup cette température comparée aux -30 que nous avions au début du mois, mais nous voulions patiner.

D’après un expert, un mois de janvier chaud record pourrait devenir la nouvelle normalité pour les générations futures, car le temps doux continue de perturber les activités hivernales normales au Manitoba.

2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde, et qu'elle a été particulièrement chaude au Canada , affirme Alex Crawford, professeur adjoint au département d'Environnement et de Géographie à l'Université du Manitoba.

C'est une année d'El Niño et les années d'El Niño ont tendance à être plus chaudes que la normale à Winnipeg , ajoute-t-il.

M. Crawford croit que l'hiver prochain sera probablement plus frais, mais il prévient que les températures plus élevées deviendront plus fréquentes à long terme. Il prévient que l'identité de la Ville de Winnipeg et la culture autour des activités hivernales pourraient aussi changer au fil du temps.

