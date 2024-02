Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, a annoncé mercredi qu’il a signé une entente pour amener une édition du salon sur l’industrie de l’hydrogène Hyvolution dans sa ville.

Le voyage à Paris de M. Lamarche porte ses fruits, le maire a annoncé en matinée que le salon Hyvolution, qui rassemble les différents acteurs de l’industrie de l’hydrogène, aura lieu pour sa prochaine édition à Trois-Rivières, en octobre 2025.

Ça nous permettra encore une fois de nous positionner toujours dans le thème de la transition énergétique, dans le thème de la zone d'innovation , affirme le maire.

M. Lamarche affirme que la Ville est bien positionnée pour accueillir des discussions sur l’hydrogène, notamment en raison de la présence d’experts du domaine dans la région comme le chercheur de l’Université du Québec à Trois-Rivières Bruno Pollet.

Je pense que pour nous ça fait partie de la clé de la réussite, l'Institut de la recherche sur l'hydrogène de Trois-Rivières , indique-t-il.

M. Lamarche dit voir une convergence entre les besoins de Trois-Rivières d'accueillir le salon et le développement industriel de la région

Si le maire est ici, c'est parce qu'on y croit et c'est là que Trois-Rivières prend sa place. Et puis, c’est de plus en plus notre rôle, parce que les gens voient, voient l'arrivée d'entreprises en industrie lourde à Shawinigan et à Bécancour , affirme-t-il.

S’il n’a pas voulu nommer de noms d’entreprises qui pourraient venir à Trois-Rivières lors du prochain salon, M. Lamarche a brossé un portrait du genre d’entreprises qui sont présentes à Paris.

Sur les 60 ou 80 kiosques qu'on retrouve, il y en a au moins une dizaine où on nous présente des pompes à hydrogène pour remplir les véhicules. À Trois-Rivières, ou au Québec, ça n'existe pas [...] Ce que l'on vend nous, c'est la perspective, l'opportunité de venir développer un produit chez nous , ajoute-t-il.

M. Lamarche affirme qu’il est en communication avec d’autres entreprises qui pourraient souhaiter étudier s'installer au pays.

D'après une entrevue à l'émission Toujours le matin