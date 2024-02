Les membres du syndicat des chauffeurs de la Société de transport de l’Outaouais (SCFP 5910) ont entériné l’entente de principe visant le renouvellement de leur convention collective.

À la question Êtes-vous pour ou contre le projet de renouvellement de convention collective? , 61,6 % des membres présents au vote se sont prononcés en faveur, tandis que 36,91 % ont voté contre; 1,5 % des votes a été annulé.

Le syndicat a publié les résultats sur son site web dans une publication datée du 31 janvier. Dès [jeudi], on vous demande de remettre de l’uniforme , est-il écrit dans celle-ci.

Toujours selon son site web, le syndicat avait indiqué que le vote sur le projet de renouvellement de la convention collective allait se dérouler en présentiel le 31 janvier de 9 h à 21 h.

Des présentations et périodes de questions étaient aussi prévues à 10 h, 14 h et 19 h pour informer les membres sur le renouvellement de la convention collective et d’un vote sur le mandat de grève illimitée en cas de refus du projet de convention collective .

Publicité

La STO et le syndicat des chauffeurs ont conclu une entente de principe le 19 décembre dernier, à la veille du déclenchement d’une grève.

L’entente de principe est survenue à la suite de plusieurs semaines de pourparlers, dont la majorité avec un conciliateur. Les négociations achoppaient entre autres sur les conditions salariales et la conciliation travail-famille.

À l’automne, le président et des membres du syndicat des chauffeurs de la STO se sont adressés à quelques reprises aux conseillers et à la mairesse lors de séances du conseil municipal de Gatineau. Ils avaient entre autres parlé du fait qu’ils étaient sans contrat de travail depuis environ quatre ans.

Avec les informations d'Emmanuelle Poisson