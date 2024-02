Pour ou contre, près de 75 citoyens s’expriment sur le projet résidentiel Senator

La firme d’architecture Domus consulte depuis deux jours les citoyens de Rouyn-Noranda avant de concevoir des plans d’aménagement du secteur Senator, près du lac Noranda. Si tous apprécient l’initiative, l'enthousiasme de plusieurs peines à masquer les craintes de certains.

On a le sentiment de participer à quelque chose d’important , confie Denis Lafond. Je trouve que le projet Senator est un beau projet. Ce soir, on a rêvé , enchaîne Caroline Savage. J’ai entendu plein de bonnes idées, mais le projet est un peu épeurant , complète Normand Marchand.

L’intention de la Ville de Rouyn-Noranda de développer un nouveau quartier dans le secteur Noranda-Ouest génère diverses réactions auprès des citoyens rencontrés jeudi soir à la sortie du Centre de congrès. Si près de 75 personnes ont participé à l’exercice, environ 200 citoyens ont répondu à un sondage en ligne sur le sujet.

Les discussions entre citoyens étaient généralement animées. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Une séance de consultation dédiée exclusivement aux résidents du quadrilatère Carter-Portelance a également eu lieu mardi soir.

Ces consultations sont menées par l’entreprise Domus, mandatée par la municipalité afin d’imaginer l’aménagement du quartier Senator et les types d’habitation qui s’y trouveront. Elles surviennent dans un contexte de pénurie de logements tandis que les taux d’inoccupation demeurent sous la barre des 1 % à Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Amos.

Tendre l'oreille

Les participants ont rapidement été regroupés au sein d'une dizaine de groupes de discussion. Cartes à l'appui, ils étaient invités à exprimer leurs craintes et interrogations à des représentants de la Ville de Rouyn-Noranda et de la direction de la santé publique régionale.

Plusieurs citoyens rencontrés sentent qu'ils avaient le droit de rêver et de se laisser porter par leur imagination. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Je voulais être présent pour parler de mon projet de résidence pour personnes retraitées, donne en exemple Daniel Goulet, président régional de l'Association québécoise des retraités des secteurs public et parapublic. Nous avons identifié un terrain sur le chemin Senator pour construire notre résidence et nous aimerions que le projet se concrétise malgré le développement résidentiel.

Je trouve que c'est un bon projet, mais je crains que les gens qui s'y logent ne soient pas ceux qui vivent dans la future zone tampon. C'est ce qui fait peur, mais tant mieux si ça permet de libérer d'autres logements en ville , renchérit Denise Dion.

Le plus dur reste maintenant à venir pour la municipalité et les concepteurs du projet Senator puisque les prochaines étapes impliquent de passer du rêve à la réalité. Deux plans d'aménagement résidentiel devraient être présentés à la population en avril prochain à partir des résultats des consultations citoyennes.

Julien Trépanier-Jobin et l'architecte Marie-Pier Dufour invitent les citoyens à s'exprimer librement. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Ce sont les citoyens qui sont les vrais connaisseurs du territoire, insiste Julien Trépanier-Jobin, associé principal chez Domus architecture + design urbain. On s'attend à ce qu'ils concrétisent les idées et les rêves que nous avons peut-être fait émergés dans nos premières présentations [...] On veut savoir dans quel type de milieu ils aimeraient vivre.

Un besoin, clame Rouyn-Noranda

Pénurie de logements oblige, la Ville de Rouyn-Noranda juge nécessaire d'élargir son offre d'habitation. Cohabitation avec les quartiers résidentiels existant, densité élevée et espaces communs, signature architecturale et préservation de milieux humides... Le projet Senator ne soulève pas moins plusieurs préoccupations aux yeux de citoyens aux besoins et intérêts divergents.

Les citoyens ont consigné jeudi soir leurs idées sur des cartes du projet résidentiel Senator. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Dans le contexte d'une pénurie de logements et d'une pénurie de terrains, nous ne sommes pas vraiment inquiets. Il y a déjà plusieurs personnes qui cognent aux portes de la ville et se disent intéressées par de futurs terrains , explique Sylviane Legault, coordonnatrice des relations avec le milieu pour la Ville de Rouyn-Noranda.

La municipalité dit également réfléchir à la façon dont les terrains créés dans le secteur Senator seront attribués, l'objectif étant de favoriser la mixité sociale et d'aider les citoyens du quartier Notre-Dame exproprié à se relocaliser.

Il est fort possible que nous adoptions un fonctionnement qui diffère des tirages au sort habituel, poursuit Mme Legault. Nous avons une considération envers les personnes qui seront relocalisées [...] La ville a notamment la possibilité de mettre en place des mesures pour favoriser la construction de logements abordables et nous l'envisageons.

Sylviane Legault rappelle que le projet résidentiel Senator est l'une des options qui s'offrent aux résidents de la future zone tampon. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Les terrains devraient être mis en vente en 2026, estime la Ville de Rouyn-Noranda. Le projet résidentiel Senator est ouvert à tous les citoyens, bien que ceux de la future zone tampon seront privilégiés. La municipalité promet de convier ces derniers à de nouvelles consultations le mois prochain pour leur permettre d'indiquer où ils désirent déménager à l'échelle de la ville.

Rouyn-Noranda espère obtenir un soutien financier de Québec pour construire les infrastructures requises pour élaborer un nouveau quartier, mais compte aussi sur les revenus générés par les ventes de terrain et taxes municipales.