Le conseil municipal de Métis-sur-Mer s'inquiète du nombre grandissant de maisons ou d'appartements qui servent à l'hébergement de courte durée sur son territoire, notamment ceux offerts par la plateforme Airbnb.

Les élus craignent une éventuelle dévitalisation si des résidences sont acquises uniquement à des fins touristiques. Le conseil commence à être inquiet de ce qui se passe dans la municipalité avec plusieurs maisons qui sont achetées pour faire du Airbnb , indique le maire de Métis-sur-Mer, Jean-Pierre Pelletier.

Une première rencontre de travail doit avoir lieu jeudi soir afin de se pencher sur la question. La réflexion de la Municipalité a été accélérée par le cas d’une citoyenne qui a récemment reçu un avis d’éviction de la maison qu'elle loue depuis trois ans puisque les propriétaires comptent en faire une résidence de tourisme.

Les élus de Métis-sur-Mer craignent une éventuelle dévitalisation si des résidences sont acquises uniquement à des fins d'hébergement touristique. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

Le ministère du Tourisme refuse de se prononcer sur le cas d’éviction, alléguant que cela est plutôt de la juridiction du Tribunal administratif du logement. Dans une déclaration transmise par courriel à Radio-Canada, un porte-parole indique que le rôle du ministère du Tourisme est d’accorder les enregistrements d’établissements touristiques dans la mesure où les demandes présentées sont conformes .

L’exemple de Sainte-Flavie

Métis-sur-Mer a consulté la Municipalité de Sainte-Flavie afin de bénéficier d’un accompagnement dans sa démarche. Cette dernière a mis à jour son plan d'urbanisme l'an dernier pour éviter de perdre davantage de logements au profit de résidences de tourisme.

L'inspecteur en urbanisme et technicien en aménagement du territoire à Sainte-Flavie, Gabriel Dumont, insiste : l’objectif n’est pas d’interdire complètement la pratique, mais bien de la baliser. Les citoyens qui s'adonnent déjà à ce type de location disposent d’un droit acquis. Ceux qui exerçaient déjà l'usage en toute légalité peuvent continuer de l'opérer, mais pour convertir un logement en résidence de tourisme, ce n'est plus possible dans le [centre du] village , explique-t-il.

Le conseil municipal de Sainte-Flavie a pris des dispositions après avoir constaté en 2021 qu'une quarantaine de résidences servaient à de l'hébergement touristique, ce qui représentait environ 10 % des habitations de son territoire. Près de la moitié de ces résidences vouées à accueillir des touristes se trouvent en plein cœur de la municipalité.

À l'extérieur du noyau villageois, il est possible de faire des demandes, mais ça doit passer par une demande d'usage conditionnel. C'est un règlement à caractère discrétionnaire , ajoute Gabriel Dumont.

Métis-sur-Mer a consulté la Municipalité de Sainte-Flavie où le plan d'urbanisme a été mis à jour l'an dernier pour éviter de perdre davantage de logements au profit de résidences de tourisme. Photo : Radio-Canada / Sébastien Ross

La MRC de La Mitis s'affaire à revoir son schéma d'aménagement et se questionne quant aux outils qu'elle pourrait éventuellement offrir aux élus municipaux qui veulent protéger l'accès aux logements sur leur territoire. Quel type de personne est-ce qu'on veut voir habiter dans nos villages ? Est-ce qu'on veut des touristes ou on veut des citoyens ? Il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Ce n'est pas nécessairement facile , affirme le préfet de la MRC de La Mitis, Bruno Paradis.

Selon lui, l'hébergement touristique de type Airbnb a un impact direct sur la pénurie de logements. Ce ne sont pas des gens qui vont s'impliquer dans un milieu, qui vont consommer dans les commerces de façon régulière puis s'enraciner. Ça amène un débat , ajoute-t-il.

On veut avoir un regard un peu plus large parce qu'on sait que pour l'instant, ça touche la côte, mais éventuellement, ça pourrait toucher d'autres municipalités.