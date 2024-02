Vancouver, en première ligne de la crise du logement au Canada

Dans son plus récent rapport portant sur le marché locatif, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) confirme que non seulement le Grand Vancouver arrive en tête de liste avec les loyers les plus chers au pays, mais signale aussi que la région possède le plus faible taux d'inoccupation des appartements.

Le loyer moyen pour un appartement de deux chambres à Vancouver : 2181 $. La moyenne nationale est, elle, de 1359 $.

Le taux d’inoccupation des appartements destinés à la location a parallèlement atteint un nouveau creux (1,5 %) au pays en 2023 et la situation est particulièrement critique à Vancouver, qui affiche un taux inchangé de 0,9 %, le pire du Canada.

Nous savons que les gens sont affectés par l’inflation et les loyers élevés , reconnaît Ravi Kahlon, le ministre du Logement de la Colombie-Britannique.

D’autres villes de la province ne sont pas en reste, comme Victoria. La région de la capitale arrive troisième dans le classement des loyers les plus élevés au pays.

En plus de la construction de nouveaux logements, le député de Vancouver-West End et porte-parole du premier ministre dans ce dossier, Spencer Chandra Herbert, soutient qu’il faut davantage soutenir les locataires à travers la province.

Le député a d’ailleurs profité de la publication du rapport pour annoncer mercredi une enveloppe de 11 millions de dollars supplémentaires de la province qui iront à BC Rent Bank, un organisme qui aide financièrement des locataires à faibles ou moyens revenus.