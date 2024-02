Le maire d’Ottawa a accepté le don d’un promoteur immobilier durant sa campagne

Le maire d’Ottawa a accepté une contribution politique de 1000 $ d’un membre de la direction du Groupe Katasa lors de sa campagne aux élections municipales de 2022. Il a ainsi brisé sa promesse de ne pas accepter de dons de promoteurs immobiliers.

La contribution de 1000 $, bien que légale, a été révélée par le groupe de pression Horizon Ottawa, qui défend les voix progressistes au conseil municipal.

Dans une déclaration écrite à CBC/Radio-Canada, Mark Sutcliffe soutient qu’il n’était pas au courant de cette contribution. S’il en avait eu connaissance, il l'aurait retournée, écrit-il.

Il affirme avoir été clair lors de sa campagne électorale en disant qu’il n’accepterait pas de contributions de la part de promoteurs immobiliers , ajoutant que son équipe avait pour consigne de retourner ce type de dons.

Je suis déçu d’apprendre que malgré ces efforts, le don d’une dirigeante d’une entreprise de développement immobilier a été accepté , a déclaré le maire.

Il n’a pas tenu sa promesse , soutient Horizon Ottawa

Lors d’une entrevue sur les ondes de CBC Radio mardi, Mark Suttcliffe avait juré ne pas avoir reçu de contributions de promoteurs immobiliers durant [sa] campagne .

L’entrevue avait eu lieu dans le contexte du retrait d’un don de 300 000 $ du Groupe Katasa à la Ville d’Ottawa en vue d’un projet de tour de 22 étages dans le quartier Capitale.

Plus tard dans la journée, il avait déclaré ceci en entrevue à CBC/Radio-Canada : Je pense qu'à l'avenir, nous ne devrions plus accepter ces contributions. Nous examinerons les demandes de permis de construction en fonction des demandes faites. Si les promoteurs veulent investir ou aider les quartiers où ils construisent, ils peuvent le faire au moyen de contributions à des organismes de charité.

Le membre du conseil d’administration de l’organisme Horizon Ottawa, Sam Hersh, explique être sous le choc que le maire ait accepté cette contribution de 1000 $. Le fait d’accepter un tel don peut influencer la perception des citoyens, selon lui.

On ne peut pas dire quel est le but derrière [ce don], mais il y a certainement une perception qui existe , affirme-t-il.

Pour Sam Hersh, ce n’est pas assez de dire : "Je ne savais pas" , ajoutant que les gestes du maire doivent être conséquents avec ses paroles.

Ce qu’on veut au bout du compte, c’est plus de redevabilité, plus de transparence et moins d’influence des promoteurs immobiliers.

