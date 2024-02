Encore moins de logements libres et des loyers plus chers

La crise du logement risque de s’aggraver en Mauricie et au Centre-du-Québec. Selon le plus récent rapport du marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation a glissé à 0,4 % à Trois-Rivières et à 0,5 % à Drummondville, les deux plus bas taux des sept villes québécoises ayant fait l'objet de l'analyse.

Québec est la seule autre ville de la province sous la barre de 1 %, à 0,9 %. La moyenne provinciale s’établit à 1,3 %.

Devant ce portrait du marché locatif inquiétant, plusieurs organismes sonnent l’alarme.

À Trois-Rivières, 0,4 %, on n'a jamais vu ça , s’étonne la porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), Véronique Laflamme. Beaucoup d'inquiétudes pour les locataires de la Mauricie qui sont, rappelons-le, parmi les locataires les plus pauvres du Québec, avec des revenus qui permettent difficilement d'absorber les hausses de loyers qui découlent de la rareté de logements locatifs.

Cette augmentation se chiffre à 8,7 % dans la dernière année. Le prix moyen d’un logement de deux chambres s’établit désormais à 778 $ par mois à Trois-Rivières. La hausse est encore plus marquée ailleurs en Mauricie : 12,3 % à Shawinigan et 10,2 % à La Tuque. À Drummondville, les loyers ont grimpé de 8,2 %. Au Québec, l’augmentation moyenne est de 7,35 % pour l’année 2023.

Le FRAPRU croit qu’il sera encore plus difficile de se loger dans les prochains mois. On est vraiment inquiets pour les locataires de la région, surtout pour ceux qui devront déménager ou qui devront prendre un logement qui ne représentera pas leur capacité de payer , affirme sa porte-parole.

La situation à Trois-Rivières était déjà très difficile. Alors que le taux d'inoccupation était de 0,9 %, on a vu des dizaines de ménages se retrouver en difficulté, faire appel aux services d'aide d'urgence à l'approche de la période des déménagements. Ça a été extrêmement long pour plusieurs à réussir à se reloger.

Perte de contrôle

De son côté, le Regroupement des comités de logements et associations des locataires du Québec (RCLALQ) croit que la situation est à la dérive. Ça fait plusieurs années en fait qu'on a perdu le contrôle , s’insurge le porte-parole Cédric Dusseault, en entrevue à l’émission En direct. Malheureusement, il n’y a aucun signe que cette explosion des loyers s’essouffle prochainement.

Le RCLALQ revendique depuis de nombreuses années la création d’un registre de loyers publics et un plafonnement des hausses obligatoires.

Quand on voit la progression des loyers, ça dépasse largement ce qui est recommandé par le Tribunal administratif du logement et ça dépasse aussi largement l'inflation , poursuit Cédric Dusseault. Évidemment, ça va bien au-delà de la capacité de payer des locataires. Donc nous, c'est sûr qu'on va continuer à revendiquer.

Parmi les actions du RCLALQ à venir, une manifestation est prévue samedi prochain à Montréal. Des actions régionales seront en outre menées un peu partout au Québec.

Des crédits de taxes

Plusieurs municipalités offrent des crédits de taxe pour stimuler la construction afin de trouver des solutions à la pénurie de logements. La Ville de Victoriaville a annoncé mercredi un crédit de taxes pour les constructions d’immeubles d’au moins trois logements, bâtis au plus tard le 31 décembre 2025. La mesure entrera en vigueur le 7 février prochain.

Pour sa part, la Ville de Trois-Rivières a été surprise par les chiffres de la SCHL et aurait souhaité de meilleurs résultats. Consciente des enjeux, la Ville dédiera une personne à la question de l'habitation à temps plein à partir du printemps, en plus de procéder à des annonces en lien avec la création de logements abordables. L’ajout d'entre 350 et 400 unités serait annoncé prochainement.

Avec les informations d’Edouard Dubois et d’après une entrevue à l’émission En direct