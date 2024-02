Des milliers d’élèves en congé en raison de l’éclipse solaire à Ottawa et aux environs

Des milliers d’élèves de la capitale fédérale et des environs auront congé le 8 avril prochain en raison de l’éclipse solaire qui plongera la région dans l’obscurité pendant quelques minutes. Les conseils scolaires francophones d’Ottawa ont choisi de devancer la journée pédagogique prévue le 26 avril en invoquant des motifs de sécurité, alors qu’en Outaouais, les centres de services scolaires ne se sont pas encore prononcés sur cette question.

Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), le Conseil des écoles publiques de l'Est de l’Ontario (CEPEO) et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) ont opté pour la prudence.

L’éclipse partielle du 8 avril 2024 s’échelonnera de 14 h 15 à 16 h 45. L’éclipse totale est prévue vers 15 h 30. Cette période coïncide avec le moment de la sortie des classes et du retour à la maison de la majorité des élèves. Or, [l'observation] de l’éclipse sans protection oculaire appropriée présente des risques potentiels de lésions aux yeux et de dommages permanents à la vue. Des [problèmes] pourraient également être rencontrés au niveau du transport scolaire, tant en raison de la disponibilité des chauffeurs d’autobus qu’au niveau de la circulation routière lors de l’éclipse , explique le directeur de l’éducation du CECCE dans une note adressée aux parents.

Nous sommes d’avis que vos enfants seront davantage en sécurité à la maison et auprès de vous.

La journée du 26 avril sera quant à elle une journée régulière pour ces trois conseils scolaires.

Publicité

Du côté de l’Outaouais, les centres de services scolaires sont en réflexion.

Le Centre de services scolaire des Draveurs est au courant de [la question] de l’éclipse solaire du 8 avril prochain. Comme tous les autres centres de services scolaires, nous travaillons sur [cette question] en collaboration avec le ministère de l’Éducation. Aucune décision opérationnelle n’a été encore prise , a indiqué le Centre de services scolaire des Draveurs dans une réponse écrite transmise mercredi.

Même chose du côté du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO).

Nous sommes en réflexion dans la mesure où nous demeurons en attente de précisions émanant du ministère de l'Éducation. Il n'est pas possible, à ce moment-ci, de vous préciser à quel moment serait prise une éventuelle décision, le cas échéant , a quant à lui indiqué le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

L'éclipse solaire, d'une durée totale d'environ deux heures, devrait survenir au Canada au moment où les écoliers rentreront à la maison, en après-midi. Or, le fait de regarder directement le Soleil pendant une éclipse, sans protection appropriée, peut entraîner de graves problèmes, tels qu'une perte partielle ou totale de la vue, rappellent les experts.

Ouvrir en mode plein écran L'éclipse solaire, d'une durée totale d'environ deux heures, devrait survenir au Canada au moment où les écoliers rentreront à la maison, en après-midi. Photo : Radio-Canada

L'éclipse totale devrait être observée pour la première fois au Mexique vers 11 h 07, heure du Pacifique, lorsque la Lune se glissera entre la Terre et le Soleil, créant une obscurité partielle ou totale sur notre planète.

Publicité

L'éclipse pourra ensuite être visible aux États-Unis, si le ciel est dégagé, avant de se déplacer vers le sud de l'Ontario, puis le sud du Québec, le nord du Nouveau-Brunswick, l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard, le Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et le sud de l'île de Terre-Neuve, pendant environ deux heures en après-midi. Certaines régions peuvent s'attendre à une obscurité totale pendant environ quatre minutes en milieu d'après-midi.

Surveillance des adultes

La Dre Mélissa Généreux, porte-parole de la santé publique de l'Estrie, une des régions où l'éclipse sera totale, signale que les autorités laissent le choix aux écoles de fermer ou non. Cependant, elle insiste sur la nécessité d'une surveillance adéquate par des adultes pour s'assurer que les enfants observent l'éclipse en toute sécurité, y compris dans les autobus scolaires.

Elle a déclaré que ces directives consistent notamment à s'assurer que les enfants portent des lunettes de protection ou regardent l'éclipse indirectement, en utilisant des boîtes à éclipse , et à surveiller attentivement les enfants qui ont du mal à suivre les directives.

Expérience rare

Mme Hyde, qui est aussi directrice de l'observatoire Allan I. Carswell de l'Université York, rappelle que compte tenu de la rareté de tels événements célestes, des précautions devaient être prises, en particulier avec les enfants, notamment en les empêchant de regarder directement l'éclipse.

C'est incroyablement dangereux pour les yeux : on peut littéralement devenir aveugle, dit-elle. L'intensité de la lumière qui proviendra du Soleil sera suffisante pour endommager de façon permanente les cellules sensibles à l'intérieur des yeux et cela n'en vaut pas la peine.

Par contre, voilà une excellente occasion pour les gens de prendre un jour de congé et de profiter de quelque chose qui ne sera certainement plus possible avant 100 ans , a-t-elle ajouté avec enthousiasme. C'est un événement très inhabituel dans le ciel en général. Il faut être exactement au bon endroit au bon moment.

Au Québec, la dernière éclipse solaire totale a été observée en 1972. Après celle du 8 avril prochain, la prochaine n'aura lieu qu'en 2106, soit dans 82 ans. Entre-temps, il y aura toutefois au Canada des éclipses solaires partielles, tout comme des éclipses lunaires totales et partielles.

Avec les informations de La Presse canadienne et de Benjamin Vachet