Les chirurgies de transition seront interdites pour les mineurs albertains

Le gouvernement albertain a dévoilé sa politique sur l’identité de genre, qui prévoit entre autres que le consentement parental sera désormais exigé pour changer de prénom ou de pronom à l’école en Alberta. De plus, les mineurs ne pourront plus avoir accès aux chirurgies de transition, et les thérapies hormonales seront interdites aux moins de 16 ans.

Le premier élément de cette politique du Parti conservateur uni concerne les transitions de genre médicales. Danielle Smith annonce que les Albertains de moins de 18 ans ne pourront pas avoir accès à des chirurgies de transition.

C'est le cas, autant pour les chirurgies du haut que du bas , précise Danielle Smith.

Les thérapies hormonales seront quant à elles interdites aux moins de 16 ans, à l'exception des adolescents qui sont déjà en cours de traitement.

Pour les mineurs de 16 ans et 17 ans qui souhaitent commencer des thérapies hormonales, le consentement des parents et d'un psychologue sera obligatoire.

L'annonce a été faite par la première ministre Danielle Smith dans une vidéo publiée sur la plateforme X, anciennement Twitter, mercredi après-midi.

Peu de temps après la publication, les réactions ont commencé à fuser. Kristopher Wells, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la compréhension par le public des jeunes faisant partie de minorités de genres et d’orientation sexuelle au Canada, qualifie la politique de « draconienne ».

Ce qualificatif a été repris par Égale Canada et Skipping Stone. Les deux organisations, qui viennent en aide aux membres de la communauté LGBTQ, précisent que les annonces vont directement à l'encontre des conseils et des preuves des experts [...] et entraîneront des préjudices et des souffrances irréparable .

Une protection pour les jeunes, selon Danielle Smith

La première ministre soutient que la politique permettra de mieux protéger les mineurs. [Les jeunes] apprennent à se connaître, ils apprennent de nouvelles choses, ils apprennent à faire face à des changements biologiques.

Elle ajoute que les parents et les dirigeants sont responsables de préserver le droit de grandir et de se développer pour devenir des adultes matures .

La directrice générale de Wisdom2Action, Fae Johnstone, dénonce vivement ces propos. C’est de la désinformation! On présente le fait d'être transgenre comme un problème.

Ouvrir en mode plein écran Le cabinet-conseil Wisdom2Action que dirige Fae Johnstone en tant que directrice générale se concentre principalement sur les questions LGBTQ+ et la santé mentale. Photo : @faejohnstone/X

Les soins d’affirmation de genre, y compris pour les jeunes, sont réglementés par des normes professionnelles. [...] Il s'agit de soins de santé fondés sur des preuves et soutenus par des associations médicales dans toute l'Amérique du Nord.

Elle croit que la politique va causer des dommages irréparables chez les jeunes.

La province précise qu’elle est en train de chercher un ou plusieurs spécialistes de la santé pour les adultes afin de s’assurer que les personnes qui transitionnent ont accès à un expert en Alberta [...] au lieu de devoir se rendre au Québec, comme c’est actuellement le cas .

Changement de pronom à l’école

Les mineurs de 15 ans et moins devront obtenir le consentement de leurs parents pour modifier leur prénom ou le pronom utilisés à l’école, comme c’est le cas en Saskatchewan depuis quelques mois.

Pour les mineurs de 16 ans à 17 ans, le consentement des parents ne sera pas nécessaire, mais ils devront tout de même être avisés de la volonté de leur enfant de changer de prénom ou de pronom.

Les parents albertains seront également avertis et devront donner leur consentement chaque fois que l’identité de genre, l’orientation sexuelle et les relations sexuelles sont abordées en classe.

Danielle Smith précise que, s’il y a de l’abus dans le noyau familial découlant d’une volonté de changer de pronom, des lois sur la protection de l'enfance seront strictement appliquées .

Le gouvernement veut aussi mettre en place un projet pilote pour offrir des services de consultations aux parents d’enfants transgenres.

Athlète transgenre

Danielle Smith soutient que, lors de compétitions sportives, il y a évidemment des réalités biologiques qui donnent aux femmes transgenres un énorme avantage .

Un avantage, ajoute-t-elle, qui crée de la division et parfois des situations dangereuses pour les femmes et les filles, y compris les femmes transgenres.

Le gouvernement va travailler avec les lignes sportives de la province pour créer des divisions femmes seulement .

Des divisions neutres en matière de genre seront aussi implantées.

Fae Johnstone estime que la politique que veut mettre en place l’Alberta est une attaque encore plus grave que celles du Nouveau-Brunswick ou de la Saskatchewan , car elle ratisse beaucoup plus large que l’identité de genre à l’école.