À 99 ans, cette femme bat des records mondiaux de natation

Betty Brussel fait beaucoup de vagues ces temps-ci. Cette dame de 99 ans du club de natation White Rock Wave du Grand Vancouver se fait remarquer parce qu’elle ne cesse de battre des records mondiaux en natation.

Elle n’a pourtant jamais eu l’intention de prendre part à ce genre de compétitions.

Je n’ai jamais pris ça au sérieux. Si je ne gagne pas, c’est correct, mais je gagne assez souvent , dit-elle en riant.

À presque 100 ans, Betty Brussel fait plus que gagner. Le 20 janvier, aux championnats canadiens des maîtres à Victoria, elle a battu plusieurs records du monde dans sa catégorie d’âge.

La Ville de Grand Forks, où elle habitait, venait tout juste de construire une piscine intérieure lorsque Betty Brussel a pris sa retraite. Elle s’est mise à nager quelques fois par semaine.

Puis, j’ai commencé à nager avec des gens participants aux jeux pour les aînés et je suis devenue un peu meilleure chaque année , raconte-t-elle.

50 m brasse en 1 minute et 56,22 secondes.

50 m dos en 1 minute et 24,91 secondes, battant le record par près de 5 secondes ;

400 m en nage libre en 12 minutes et 50,3 secondes, battant le record par près de 4 minutes ;

Le rôle de Linda Stanley Wilson, l'entraîneuse de Betty Brussel, est de s'assurer que celle-ci se rende aux compétitions et l'aider à monter sur le plot de départ.

Betty Brussel compétitionne dans différents styles et distances, mais sa compétition préférée est le 400 m libre.

Elle est un peu gênée par l’attention qu’elle reçoit depuis qu’elle bat des records. Elle en profite pour encourager les gens à être actifs.

Lors des compétitions, les gens viennent me parler et me disent qu’ils pensaient être trop vieux pour commencer. Je leur dis : regarde-moi! Tu peux le faire si tu veux!