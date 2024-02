Aide pour les feux de forêt : l’impatience se fait sentir à Lebel-sur-Quévillon

L’aide financière de Québec aux commerçants de Lebel-sur-Quévillon, durement touchés par les feux de forêt de l'été 2023, se fait toujours attendre.

Plus de sept mois après les évacuations forcées par les incendies, le maire Guy Lafrenière indique que l’aide promise sous la forme de prêts avec pardon ne s’est toujours pas matérialisée.

M. Lafrenière rappelle que le premier ministre François Legault s’était engagé, en juillet dernier, à fournir ce type de soutien pour les entreprises ayant vraiment besoin d’aide . Il se désole des longs délais dans le dossier et fait remarquer que les aides offertes jusqu'à présent ne sont pas adaptées aux petits commerçants.

Les petits commerces, dans une ville de 2000 habitants, pour qu’un commerçant soit capable de vivre, il faut qu’il travaille 60 heures par semaine. Quand je dis 60, c’est qu’il y a des semaines où c’est peut-être 50, mais il y en a d’autres où c’est 80. Eux ne sont pas capables de faire la demande. Ça prend un comptable pour les aider à faire la demande, mais quand tu prends un comptable pour faire une demande, il faut que tu le trouves, le comptable, et il faut que tu le payes , fait-il observer.

Est-ce qu’un petit commerçant peut dépenser de l’argent quand il ne sait pas s’il va avoir un retour? Non, il ne peut pas empirer sa cause. On l’a dit plusieurs fois et c’est notre gros problème : notre petit commerçant est aussi important que le gros, mais le petit commerçant n’a pas fait sa demande parce qu’il n’est pas capable de la faire.

Pas question de lâcher le morceau

Malgré les délais, le maire Lafrenière affirme qu'il ne laissera pas tomber ses commerçants et qu'il continuera de talonner les représentants du gouvernement jusqu'à ce que des annonces jugées satisfaisantes soient faites.