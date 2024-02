À écouter les débats publics ces jours-ci, l’immigration est responsable de la crise du logement! S’il est vrai que la hausse de la population fait pression sur l’accès au logement, le lien direct entre immigration et crise du logement est trop court. Il faut absolument revenir aux faits : l’immigration n’est pas la première responsable de la crise. Et sans l’immigration, il n’y a plus de croissance économique.

S’il est normal de s’interroger quant aux répercussions sur la demande d’une hausse rapide de la population, il est tout aussi important de parler de l’effet d’une réduction des seuils d’immigration sur la croissance économique. Pourquoi? Parce que la hausse du PIB s’appuie, année après année, sur la productivité et sur la croissance de la population.

Or, la productivité est faible au Québec et dans l’ensemble du Canada. Il est d’ailleurs urgent d’investir dans l’innovation et la recherche pour l'augmenter. En attendant que des résultats finissent par apparaître, la croissance de la population demeure essentiellement le seul vecteur de croissance de l’économie.

On le voit dans les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) : une croissance plus forte de l’immigration a un effet sur la demande, et donc, sur les loyers et sur l’accessibilité au logement. Mais il faut souligner et rappeler que ce n’est pas la forte hausse de l’immigration qui est la cause première de la crise du logement.

Même taux d’inoccupation qu’en 2019

La SCHL le confirme d’ailleurs dans le rapport publié mercredi. Prenons le taux d’inoccupation sur l’île de Montréal, l’endroit qui accueille la grande majorité des immigrants. En 2023, ce taux était de 1,6 %. En 2019, à combien était-il? À 1,6 % également. Pourtant, la croissance démographique a été franchement plus forte en 2023 qu’en 2019.

En 2019, Montréal a reçu près de 40 000 immigrants internationaux et plus de 50 000 résidents non permanents. Or, l’an passé, la ville a reçu près de 60 000 immigrants internationaux et près de 150 000 résidents non permanents.

C’est clair : la hausse de l’immigration crée actuellement une pression supplémentaire qui n’est pas à négliger. Le loyer moyen pour un logement de deux chambres au Canada a grimpé de 8 % en 2023, selon la SCHL , pour atteindre 1359 $. À Montréal, la hausse est de 7,9 %, la plus forte augmentation depuis au moins 1990, à 1096 $ en moyenne.

Mais les données de la SCHL confirment aussi que la crise de l’accès au logement existait déjà avant la pandémie et avant l’accélération marquée des niveaux d’immigration au Québec et dans l’ensemble du Canada.

Le problème de fond, c’est davantage l’insuffisance de la construction, l’incapacité des gouvernements à mener à terme des projets structurants de logements abordables, au fil des ans. Et la hausse des taux d’intérêt depuis deux ans n’améliore pas la situation.

Un immigrant, un logement?

Faut-il construire plus d’un million de logements au Canada parce que le Canada a accueilli plus d’un million d’immigrants permanents et temporaires en 2023? Évidemment, la réponse est non.

Les ménages canadiens sont constitués en moyenne de près de 2,5 personnes. À ce rythme, cela voudrait dire qu’il faut de 400 000 à 500 000 nouveaux logements pour accueillir tout le monde. C’est considérable, mais c’est important de mettre en contexte les comparaisons qu’on fait entre les courbes de croissance des mises en chantier et de la population.

Il n’y pas deux ménages semblables. Des familles de quatre, de six ou de huit personnes peuvent immigrer au Canada et vont habiter au même endroit. D’autres personnes arrivent seules et se cherchent un logement. C’est le cas souvent des étudiants étrangers qui, massivement, se retrouvent en appartement. La croissance démographique est donc multiple.

Dans un texte récent de CBC, le chercheur David Hulchanski, professeur spécialisé en habitation et en développement communautaire à l’Université de Toronto, disait que la croissance actuelle des mises en chantier était suffisante pour répondre à la hausse du nombre des résidents permanents.

Mais la forte augmentation du nombre d’immigrants temporaires change la donne. La réduction annoncée par le gouvernement du Canada du nombre d’étudiants étrangers, qui font partie de cette catégorie d’immigration, pourrait alléger la pression démographique actuelle sur l’accès au logement. Les effets de cette diminution prendront cependant quelques années à se faire sentir. Et la pression à la hausse sur les loyers pourrait demeurer forte entre-temps.

Sans immigration, finie la croissance!

Le Québec compte depuis quelques jours 9 millions d’habitants. On calcule que 810 personnes s’ajoutent quotidiennement à la population de la province. Or, l’accroissement naturel (les naissances moins les décès) n’apporte plus que 29 personnes par jour. La quasi-totalité de cette croissance vient de l’immigration. Voyez les chiffres.

Qui sont les 810 Québécois qui s’ajoutent chaque jour? + 625 résidents non permanents + 181 immigrants + 87 résidents d'autres provinces + 29 accroissement naturel (naissances moins décès) - 112 Québécois qui partent pour d'autres provinces ou pays Source : Statistique Canada

Les dernières données démographiques annuelles disponibles sont celles de l’année 2022. Comme vous le voyez dans le diagramme du Bilan démographique du Québec, l’accroissement de la population est venu essentiellement de la migration internationale.

Ouvrir en mode plein écran L'accroissement de la population du Québec en 2022 est venu de la migration internationale, selon les données de l'Institut de la statistique du Québec. Photo : Institut de la statistique du Québec

Le sujet de l’immigration s’impose fortement ces jours-ci dans le débat politique. Certains politiciens font des liens directs entre les problèmes liés au logement et la hausse du nombre de demandeurs d’asile, d’étudiants étrangers, de travailleurs temporaires et de résidents permanents. Les expressions les plus percutantes sont employées : immigration massive, perte de contrôle, délire idéologique ou point de rupture.

C’est ici qu’il est important, me semble-t-il, de revenir à la réalité économique et démographique du Québec. S’il est pertinent de s’interroger sur la capacité d’accueil – disons la capacité en matière d’infrastructures, de logements et de services publics –, il est tout aussi essentiel de se demander d’où viendra la croissance économique.

Les sondages montrent que les Canadiens s’inquiètent de plus en plus de la croissance rapide de l’immigration. Il est donc important d’aborder factuellement cette question, d’expliquer la réalité démographique et économique aux citoyens. La croissance économique est faible, il faut payer nos services publics pour une population vieillissante et dont les besoins en services ne font que grandir. L’apport de l’immigration est névralgique, dans ce contexte, pour le bien-être économique du Québec.

Il est tout aussi important, par ailleurs, pour le gouvernement fédéral de prendre en compte les enjeux d’offre et de demande dans l’accueil d’immigrants au pays.

On ne peut pas, d’un côté, nier l’apport de l’immigration sur le plan économique. Et on ne peut pas, de l’autre, créer un déséquilibre dans l’offre de services et de logements en accélérant rapidement l’accueil d’immigrants. On ne peut pas résumer les problèmes du logement à la seule croissance de l’immigration. Tous les gouvernements, tous les politiciens, doivent gérer cette question de façon responsable.