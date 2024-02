La mairesse de Toronto, Olivia Chow, proposera une augmentation de l’impôt foncier résidentiel et du supplément pour les infrastructures de 9,5 % dans son budget jeudi, soit un point de pourcentage de moins que la hausse proposée dans le budget préliminaire préparé par des fonctionnaires municipaux.

Le bureau de la mairesse a confirmé l’information d’abord rapportée par le Toronto Star mercredi soir.

Olivia Chow avait reconnu que l’augmentation de l’impôt foncier suggérée par les fonctionnaires – la plus substantielle proposée depuis la fusion municipale de 1998 – était importante.

Elle avait cependant précisé que la proposition était celle des employés municipaux et de la chef du budget, Shelley Carroll, et non la sienne.

La mairesse de Toronto a le pouvoir de préparer son propre budget en vertu de ses pouvoirs de « mairesse forte ». Elle doit le présenter au plus tard le 1er février. Son budget sera adopté ou amendé par les conseillers municipaux au cours d'une réunion spéciale le 14 février.

La version du budget présentée jeudi est celle de la mairesse, mais le document sera similaire à celui présenté par les fonctionnaires plus tôt en janvier, à quelques changements près.

Une diminution possible de l'impôt multirésidentiel

Une attachée de presse d’Olivia Chow n’a pas précisé si l’augmentation proposée de l’impôt foncier pour les immeubles à logements multiples serait aussi moins importante. La mairesse a cependant laissé entendre cette semaine qu’elle comptait également réduire ce taux.

Le budget des fonctionnaires propose une augmentation de l’impôt foncier de 6 % pour les immeubles à logements multiples, soit ceux comptant au moins sept logements autonomes.

Les locataires ne devraient pas avoir à payer davantage à cause de ce budget , a déclaré la mairesse lors d’un point de presse.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse a laissé entendre que la hausse de l'impôt foncier pour les immeubles à logements multiples pourrait aussi être moins importante. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Souhaitant protéger les locataires, la mairesse a affirmé au cours des derniers jours que l’augmentation de l’impôt foncier serait limitée à 3,75 % pour ces immeubles. Cela éviterait des augmentations de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal.

Publicité

Un propriétaire peut demander à la Commission de location immobilière d’augmenter le loyer au-delà du seuil maximal de 2,5 % s’il fait face à une augmentation extraordinaire des frais à l'égard des redevances et impôts municipaux.

Une augmentation des frais est extraordinaire si elle est supérieure au taux légal majoré de 50 %. L’augmentation pourrait donc être considérée comme extraordinaire aujourd’hui si elle était supérieure à 3,75 %.

On compte 4157 immeubles d’appartements à Toronto, selon des données de la Société d'évaluation foncière des municipalités fournies par la Ville, contre 849 204 résidences unifamiliales, ce qui inclut les logements en copropriété.

Quel budget pour la police?

Olivia Chow tranchera aussi mercredi sur le budget de la police.

Le 19 décembre, la Commission des services policiers de Toronto a adopté à l’unanimité un budget de 1,18 milliard de dollars. Le budget des fonctionnaires annoncé le 10 janvier proposait un budget d’environ 12,6 millions de moins.

Publicité

Le chef de police, Myron Demkiw, a depuis dénoncé la proposition de la Ville et affirmé qu’il s’agissait d’une coupe budgétaire. Il n’y a pas de coupe , a alors rétorqué la mairesse Chow.

Une porte-parole de la police, Stephanie Sayer, précise dans un courriel que les services policiers ont collaboré avec la Ville durant la préparation du budget municipal.

Un document préparé par la Ville indique que des sommes additionnelles en lien avec la convention collective des agents seront versées aux policiers.