Le Mouvement Desjardins prévoit fermer 30 % de ses points de service et de ses guichets automatiques d’ici décembre 2026. Si rien n’a encore été annoncé pour les caisses de l’Abitibi-Témiscamingue, cette situation soulève déjà des inquiétudes dans la région.

La région compte cinq caisses Desjardins, avec un total de 15 points de service, en incluant ceux de Lebel-sur-Quévillon et Matagami, dans le Nord-du-Québec. La coopérative financière précise que ce sont les caisses qui prendront les décisions et qui informeront ensuite leurs membres.

Ce qu’on voit en ce moment, c’est une démarche qui se termine et qui a été entamée par les conseils d’administration des caisses locales. Ils ont analysé l'utilisation de leurs centres de services et de leurs guichets automatiques, considérant qu’il y a vraiment de plus en plus d’interactions qui se font avec Desjardins via le numérique , explique Nathalie Larue, première vice-présidente Services aux particuliers chez Desjardins.

Ouvrir en mode plein écran Desjardins est présent à Barraute par le biais de son point de service de la Caisse de l'Est de l'Abitibi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Impossible, à ce stade-ci, de savoir combien de points de service ou de guichets automatiques seront touchés dans la région. Les décisions seront donc connues au cours des prochains mois.

Au moment où les décisions seront prises, elles seront communiquées aux gens de la communauté et ça va nous amener à travailler avec les acteurs locaux pour définir les bonnes approches pour accompagner les gens dans cette transition pour ceux qui en ont besoin.

En entrevue à l’émission Ça vaut le retour, Mme Larue a précisé que les transactions au comptoir et au guichet automatique représentent respectivement 1 % et 3 % des transactions totales effectuées par les membres de Desjardins.

Des élus aux aguets

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, surveille le dossier de près. Il ne reste plus que quatre centres de services Desjardins sur son territoire, soit ceux de Lorrainville, Notre-Dame-du-Nord, Témiscaming et le siège social de Ville-Marie.

Ma préoccupation est vraiment dirigée vers ces personnes-là. Je veux savoir quelle sera la proposition de Desjardins sur le territoire. Est-ce qu’on peut penser à une offre de services où les services sont quand même disponibles dans les différents territoires pour répondre à des besoins de personnes non mobiles et non habilitées à utiliser les services numériques? , demande-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, craint de voir un autre service de proximité être réduit pour sa population. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Mme Bolduc rappelle que le Témiscamingue a déjà joué à quelques reprises dans ce film, notamment avec la fermeture de quatre centres en 2018. Et que 90 % du marché bancaire dans les milieux ruraux est détenu par Desjardins.

J’attends de voir les propositions et je serai au front pour les contester. Les personnes qui en ont le plus besoin seront certainement celles qui vont subir les plus grands impacts.

Ouvrir en mode plein écran L'avenir de 30 % des guichets automatiques est aussi en jeu au sein du Mouvement Desjardins. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Des aînés vulnérables

La vulnérabilité des aînés en milieu rural préoccupe aussi Ghyslain Bergeron, président de la Table régionale de concertation des personnes aînées de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les personnes plus jeunes peuvent se servir facilement de leurs instruments numériques ou informatiques, tandis que certains aînés ont beaucoup ou certaines difficultés à s’en servir. On ne peut pas être contre l’évolution technologique, mais c’est malheureux que ce soient les personnes éloignées des centres, qui vivent en milieu rural, des aînés ou d’autres personnes, qui sont privés à ce moment-là de services , déplore-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Table régionale de concertation des aînés de l'Abitibi-Témiscamingue, Ghyslain Bergeron, plaide pour un meilleur soutien pour les aînés qui ont du mal à utiliser les plateformes numériques. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

Protégé par la distance?

À Lebel-sur-Quévillon, le point de service relève de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi, dont le siège social se trouve à Val-d’Or. Le maire Guy Lafrenière se dit peu inquiet, en raison du statut isolé de sa communauté.

J’espère que je ne me trompe pas. À Quévillon, on a juste la Caisse Desjardins. Il n’y a pas d’autres choses. Donc, l'autre caisse la plus proche est à 90 kilomètres. Si la caisse pense fermer ici, je vais être le premier à vous dire que je vais tout faire pour changer mes comptes dans une banque , prévient-il.

Ouvrir en mode plein écran Pour le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, il n'est pas question de laisser le dernier service bancaire local fermer dans sa municipalité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Les dernières fermetures de centres de services Desjardins dans la région remontent à 2022, en Abitibi-Ouest.