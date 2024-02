Des activités gratuites à faire en février

À l'intérieur ou à l'extérieur, le mois de février est riche en sorties et activités culturelles gratuites. Voici quelques suggestions pour vous.

Beaucoup à voir et à faire au Mois Multi

Le Mois Multi est de retour et souligne ses 25 ans en beauté avec des propositions artistiques de 75 artistes d’ici et d’ailleurs sous le thème de la joie. Parmi les activités gratuites de cette programmation anniversaire, le grand public peut découvrir un circuit d'expositions étonnantes à faire dans l’ordre souhaité, notamment au Complexe Méduse, à la Charpente des fauves, à la Nef, ainsi qu’à la Bibliothèque Aliette-Marchand. Pour la programmation détaillée, visitez le site moismulti.org

Affiche du Mois Multi 2024 Photo : Site web du Mois Multi

Un spectacle sur la Chine et une exposition à l’Assemblée nationale

Petits et grands sont conviés à découvrir le spectacle Légende de la Chine millénaire, à l’agora de l’Assemblée nationale du Québec. D’une durée de 60 minutes, ce spectacle théâtral et musical s’adresse à un public de tous âges. Il sera présenté le samedi 3 février, de 14 h à 15 h.

Le spectacle «Légendes de la Chine millénaire» s'adresse à tous. Photo : photo fournie par l'Assemblée nationale du Québec

Quelques jours plus tard, soit à compter du 12 février, on pourra voir l’exposition Louanger les orages, de Sophie Ouellet, dans le Pavillon d’accueil de l’Assemblée nationale du Québec. L’artiste dévoile une série de tableaux abstraits et lyriques, dans une démarche où elle s’inspire du présent chaos émotionnel mondial. Cette exposition sera présentée jusqu'au 9 mars.

Un tableau de l'artiste Sophie Ouellet Photo : photo fournie par l'Assemblée nationale du Québec

La course en canot du Carnaval de Québec

Le 70e Carnaval de Québec bat son plein, et certaines de ses activités sont proposées gratuitement. C’est le cas de la traditionnelle course en canot qui aura lieu le 4 février dès 13h aux quais 19 et 21 du Port de Québec. Saviez-vous que la première course en canot à glace entre Lévis et Québec, au Carnaval, a eu lieu en 1894 ? C’est un anniversaire qu’on pourra fêter en encourageant les dizaines d’équipes qui prendront part à la course.

La classique course en canot du Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada / Léa Beauchesne

Une exposition sous le mentorat de Ludovic Boney

L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas présentera dès le 3 février, l’exposition collective Sortie de résidence – Rencontre improbable 1, des artistes émergents lévisiens Olivier Thibeault et Marika Rioux. L’artiste Ludovic Boney, qui a agi comme mentor pendant une résidence de ces artistes, sera présent au vernissage public de cette exposition, le 4 février, à 13h30. L’exposition se poursuivra jusqu’au 18 février. Elle est accessible les samedis et dimanches entre, 11h et 16h.

L'artiste Marika Rioux aux côtés de Ludovic Boney. Photo : courtoisie: L'Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas / Votre Studio Créatif

À vos patins !

Des soirées musicales thématiques vous sont proposées, en février, dans les jolis sentiers de patinage du Centre de plein air de Beauport. Les samedis soirs, de 18h à 21h, vous pourrez vivre différentes ambiances. Une soirée La petite Floride, le 3 février, une Soirée romantique, le 10 février, un rendez-vous MARVEL de belle soirée, le 17 février, et un Disco party, le 24 février. Ça promet d’être joyeux! Noter qu’en cas de mauvais temps, l’activité sera annulée.