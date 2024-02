Un plus grand nombre d’équipes au prochain Raid Témiscamingue

Le Raid international Témiscamingue a officiellement terminé la sélection de ses équipes pour l’édition 2024. Le nombre d'équipes acceptées a été revu à la hausse, passant ainsi de 25 à 30 duos.

Une quarantaine d'équipes s'étaient inscrites pour ce parcours aventure de 170 km, selon Ambroise Lycke, coordonnateur du Raid Témiscamingue.

On a eu plusieurs candidatures, bien au-delà et vraiment d'excellentes candidatures. Ç'a été difficile d’en retrancher, on n’a pas eu le choix, mais on a décidé d’ajouter cinq équipes à la brochette d’équipes initialement prévue , indique M. Lycke.

Le parcours comprend des épreuves de course, de nage, de vélo de montagne, de cordes et de canot.

Une course internationale

L'Abitibi-Témiscamingue sera représentée par une vingtaine de participants, dont 15 du Témiscamingue. La présence d’athlètes régionaux crée un sentiment d’appartenance de la population, qui peut venir encourager ses équipes , souligne Ambroise Lycke.

C'est la première année que le comité choisit des équipes plutôt que de fermer les inscriptions lorsqu'elles sont complètes, ce qui permet de diversifier la provenance des athlètes.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs équipes seront de retour, comme celle de Kathleen Bélanger-Julien et de son frère (absent sur la photo), tous deux du Témiscamingue. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des participants originaires de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique latine et d’ailleurs au Canada seront de la partie.

On s’organise pour avoir des équipes qui viennent d’un peu partout, pour un peu propager la ''bonne nouvelle'' d’à quel point le Témiscamingue est une région privilégiée pour faire des aventures en forêt.

Les candidats qui présentaient un dossier devaient notamment avoir un excellent niveau de course et démontrer une expérience en course d’endurance.

Place à la jeunesse et dévoilement de l’émission

Le volet jeunesse sera de retour au Raid Témiscamingue, permettant à 100 adolescents témiscamiens de performer dans un circuit adapté. Les inscriptions débuteront au mois de mars.

Le dévoilement de l’émission du Raid 2023 est prévu en avril. Elle sera ensuite diffusée sur les grandes chaînes de sport à travers le monde.

La 3e édition se tiendra du 5 au 8 septembre dans le secteur nord du Témiscamingue, entre Rémigny et Saint-Bruno-de-Guigues.