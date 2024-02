Passionné du Carnaval de Québec, un collectionneur conserve des décennies de souvenirs

Guy Bouchard a le Carnaval de Québec tatoué sur le cœur. D’abord bénévole, puis président de la bougie, le résident de Charlesbourg est devenu, au terme de 25 ans d’implication auprès de l’événement, l’un des plus grands collectionneurs de bougies, d’épinglettes et de figures de Bonhomme.

Ce que j’aime surtout collectionner, ce sont les pièces un peu moins accessibles au grand public. Je n’irai pas dévaliser la boutique souvenir du Carnaval. Je me concentre sur les choses plus vieilles qui ont de l’histoire , explique M. Bouchard.

Sa collection compte plusieurs centaines d’objets, incluant les effigies, les statuettes d’effigies remises en nombre limité à des dignitaires, les boîtes de bougies et certaines créations uniques depuis 1960. L’homme a d’ailleurs fait don de certains articles au Musée de la civilisation.

Guy Bouchard a reçu plusieurs objets en cadeau qui lui ont permis de bâtir sa collection au fil du temps. Photo : Radio-Canada

L’histoire d’amour entre le Carnaval et Guy Bouchard remonte à son plus jeune âge. Quand j’étais à la maternelle, ma mère m’habillait en carnaval pour aller à l'école : chemise rouge et ceinture fléchée , se souvient-il.

C’est ensuite un ami, au milieu des années 1990, qui invite M. Bouchard à s’impliquer en tant que bénévole au Carnaval. Ensemble, ils vendaient la bougie au duché de Frontenac, devenu aujourd’hui la Bonhommerie du Chemin du Roy. C’est aussi au Carnaval que le collectionneur rencontre sa femme.

C’est toute une adrénaline le bénévolat au Carnaval ! C’était vraiment le fun. La bougie, c’était comme une organisation politique. Il fallait monter nos secteurs, trouver des gens pour vendre.

Les bougies étaient vendues avant et pendant le Carnaval de Québec et servaient, entre autres, à financer des organismes communautaires. Photo : Radio-Canada

Le collectionneur a ensuite gravi les échelons et a été nommé président de la bougie en 1999. Il avait 250 bénévoles sous son aile, avec qui il a tissé des liens au fil des années.

Il y avait des bretelles qui étaient remises au président de la bougie. Les bénévoles décidaient quand elles seraient remises et une fois que c’était fait, on devait les porter de façon ininterrompue 24 heures sur 24 jusqu’à la fin du Carnaval. Ce n’était pas une mince tâche ! Si on se faisait prendre, on avait une amende , se rappelle M. Bouchard, le sourire aux lèvres.

En 2004, le résident de Québec a été reçu au sein de l’ordre de Bonhomme, qu’il définit ainsi : durant le Carnaval on court un peu les réceptions et en dehors du carnaval, c'est un gros club social et on s’amuse.

Guy Bouchard a conservé des dizaines de médailles du Carnaval de Québec. Photo : Radio-Canada

Bien que M. Bouchard ne soit plus impliqué au sein du Carnaval depuis 2020, les activités menées avec l’ordre lui permettent encore de revoir de bons amis, dont Bonhomme. Quand il me voit quelque part, il prend toujours un détour pour venir me voir ! , confie-t-il.

Il entrevoit d’ailleurs l’avenir de l’événement d’un bon œil, malgré ses difficultés au cours des dernières années.

L’important, c’est que la population y participe et qu’elle aime son Carnaval. On ne fait pas ça pour les autres. On le fait pour nous, la région de Québec, les citoyens de la ville. Plus il y a de monde qui vient nous visiter, tant mieux , soutient Guy Bouchard.

Avec les informations d'Alicia Rochevrier