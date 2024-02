Redécoupage électoral à Saguenay : la consultation promise pas encore amorcée

Malgré la promesse électorale de la mairesse Julie Dufour de revoir la carte des districts de Saguenay en vue des élections de 2025, rien n’a encore bougé. Or, le temps presse et si la Ville veut procéder à un redécoupage, des actions devront être prises rapidement.

Si nouvelle carte il y a, elle devra être soumise à l’approbation du conseil municipal puis présentée à la Commission de la représentation électorale avant le 1er juin.

Le conseiller Marc Bouchard, qui représente l’opposition à l’hôtel de ville avec l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), demande à la mairesse de Saguenay de passer à l’action avant qu’il ne soit trop tard et d’informer les citoyens si le nombre de districts électoraux est appelé à changer.

C'est Julie Dufour elle-même qui avait fait la promesse de revoir la carte à temps pour le scrutin de 2025. Elle avait promis une consultation publique de deux ans.

On n'en a pas entendu parler encore. C'est pour ça que je suis intervenu au dernier conseil : rappeler à Mme Dufour ses engagements électoraux , a fait valoir le représentant de l’Équipe du renouveau démocratique.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller municipal Marc Bouchard lors d'une séance du conseil au Centre culturel du Mont-Jacob, à Jonquière. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

Lors de la dernière séance du conseil, le 16 janvier, le conseiller Bouchard a rappelé à la mairesse qu’elle avait déclaré publiquement, en 2021, que statistiquement, selon la taille de la population, il manquait un conseiller à Chicoutimi et qu’il y en avait un de trop à La Baie.

La mairesse avait plus tard précisé sa pensée dans une vidéo en assurant que La Baie ne perdrait pas sa représentativité et qu'elle organiserait une consultation.

Ouvrir en mode plein écran Le président de l'arrondissement de La Baie, Raynald Simard. Photo : Radio-Canada

Certains élus de Chicoutimi aimeraient avoir un conseiller de plus. Ceux de La Baie tiennent à leurs trois districts. Lors du redécoupage électoral précédent, quand le nombre de conseillers était passé de 19 à 15, on avait établi qu'il y aurait trois conseillers à La Baie, malgré une plus faible population, pour permettre aux votes d'être décisifs au conseil d'arrondissement.

Publicité

On a des résolutions à passer concernant des demandes de PPCMOI, d'amendements au zonage ou de dérogations mineures. On a un vote. On est deux, OK? On a un vote chacun. Qu'est-ce qu'on fait? a mis en relief le président de l’arrondissement de La Baie, Raynald Simard, ajoutant que les citoyens monteront aux barricades si un district devait être retranché.

En 2016, Julie Dufour avait contesté la nouvelle carte électorale alors qu'elle était conseillère du secteur de Shipshaw.

Une priorité, dit la mairesse

Le 16 janvier, lors d'une séance du conseil, Julie Dufour a indiqué que le redécoupage serait une priorité en début d'année. Elle a expliqué que le Service des affaires juridiques et du greffe doit plancher sur le dossier mais qu’en raison des événements des derniers mois, soit le congédiement de l’ex-greffière Caroline Dion, les ressources n’ont pas été suffisantes.