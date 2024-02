Le député fédéral Ben Carr espère que Nétanyahou quittera son poste « dès que possible »

Le député fédéral libéral Ben Carr estime qu’il serait dans l’intérêt de toutes les personnes au Moyen-Orient et « dans le monde » que le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, quitte ses fonctions.

M. Carr, qui représente la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud, se dit très préoccupé par les actions du gouvernement israélien et espère que son premier ministre partira le plus tôt possible .

Le politicien canadien, qui est de confession juive, affirme ne pas soutenir les politiciens israéliens d’extrême droite qui brandissent des cartes de la bande Gaza avec des drapeaux israéliens.

Le député a fait ces commentaires après une conférence à Jérusalem, la semaine dernière, au cours de laquelle des législateurs d’extrême droite ont appelé au renouvellement des colonies israéliennes dans la bande de Gaza.

Lors de l’événement, le ministre israélien de la Sécurité nationale a déclaré qu'il était temps d'encourager l'émigration des Palestiniens du territoire assiégé, ce à quoi le gouvernement canadien s'oppose fermement.

D’après Ben Carr, malgré l’administration actuellement en place, Israël reste un allié ayant un important rôle à jouer en matière de sécurité dans la région.

Il est très, très important que nous nous souvenions que les gouvernements vont et viennent et que nos relations avec les États sont plus profondes que celles que nous pouvons entretenir avec le gouvernement actuel au pouvoir , soutient-il.

J'espère que Nétanyahou partira le plus tôt possible, car je pense que c'est dans l’intérêt de toutes les personnes [au Moyen-Orient] et dans le monde entier.

Des soldats israéliens se déplacent dans la bande de Gaza, alors que le conflit entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas fait rage. Photo : Reuters / Israel Defence Forces

Le 7 octobre dernier, une frappe qui a coûté la vie à environ 1200 personnes a marqué l’accélération des hostilités entre Israël et le Hamas. Quelque 250 personnes ont été prises en otage et le gouvernement israélien estime qu'au moins 100 d'entre elles sont toujours détenues dans la bande de Gaza.

Le territoire contrôlé par le Hamas est soumis à des bombardements constants depuis l'attaque, et les autorités sanitaires estiment que plus de 26 000 personnes sont mortes.

Le député de Winnipeg-Centre-Sud souligne que le Parti libéral est un microcosme de la société et que différentes opinions sur le conflit Israël-Hamas existent au sein de son caucus.

Tout au long du conflit, des députés libéraux, dont Ben Carr, ont exprimé ouvertement leurs opinions sur la politique du gouvernement canadien, exprimant parfois leur désaccord.

Il est logique que ces discussions aient lieu et je ne pense pas que ce soit une source de négativité ou de division , croit Ben Carr.

Avec les informations de La Presse canadienne