Accès à l’information : un résident des T.N.-O. attend depuis huit mois

Un résident des Territoires du Nord-Ouest attend depuis huit mois une réponse du gouvernement à la suite d’une demande d’accès à l’information et fait maintenant pression sur les élus pour faire bouger son dossier.

La demande d’Ashley Geraghty a été déposée en avril 2023 auprès du Bureau de l’accès à l’information et de la vie privée du territoire.

Ashley Geraghty attend depuis huit mois une réponse du gouvernement à la suite d'une demande d'accès à l'information. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Selon des courriels échangés avec CBC , M. Geraghty demande à obtenir des documents indiquant si les cadres supérieurs de l’administration publique ont respecté les politiques du syndicat et de la Commission de la sécurité au travail et de l'indemnisation des travailleurs.

Selon la Loi sur l’accès à l’information et la vie privée du territoire, le public peut demander à obtenir des copies des archives du gouvernement, comme des procès-verbaux, des documents reliés à une personne décédée ou tout autre document détenu par le gouvernement des T.N.-O.

Dans le cas de M. Geraghty, le bureau n’a pas respecté l’échéancier de 40 jours, et n’a pas non plus respecté un ordre du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, exigeant une réponse dans les plus brefs délais .

Le commissaire est un agent indépendant jouant le rôle de chien de garde en matière de vie privée et d’accès à l’information.

Selon l’ordre du commissaire, le bureau fait face à une accumulation de demandes. Selon le ministère de la Justice, qui est responsable du bureau, deux postes sont à pourvoir dans l’équipe de cinq employés.

Appel aux tribunaux

En novembre, M. Geraghty a déposé l’ordre du Commissaire à la Cour suprême des T.N.-O ., mais a vite réalisé, après avoir demandé un avis juridique, qu’il devrait payer de sa poche des milliers de dollars en frais d'avocats.

C’est ridicule de devoir payer un avocat pour forcer le gouvernement à ne pas commettre d’outrage au tribunal , dit M. Geraghty par courriel. Ce n’est pas raisonnable quand c’est un simple citoyen qui tente de tenir le gouvernement responsable de ses erreurs.

Les élus interpellés

M. Geraghty essaie maintenant de rallier les députés de l’Assemblée législative à sa cause. Il a aussi demandé un examen de sa demande d’accès à l’information par un tiers.

Cela devient une véritable question d’intégrité et d'obligation de rendre des comptes pour le nouveau premier ministre et le Cabinet , dit-il.

Le député de Range Lake, Kieron Testart, est l’un des députés interpellés par M. Geraghty. Il dit que la plupart des habitants n’ont pas les moyens de demander aux tribunaux de faire respecter un ordre d’accès à l’information.

Kieron Testart est député de Range Lake. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Selon lui, le système doit être amélioré pour éviter que ces personnes aient à retenir les services d’un avocat pour une demande d’accès à l’information, ce qui est un droit fondamental.

Le [gouvernement territorial] n’a jamais eu de bons antécédents en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée. C’est un problème récurrent sur lequel cette assemblée doit se pencher , ajoute-t-il.

Kieron Testart ne pense pas qu’un examen par un tiers soit la solution, car le manque de ressources au sein du Bureau de l’accès à l’information et de la vie privée est déjà bien connu.

Le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, Andrew Fox, a déjà relevé ce problème dans ses deux derniers rapports annuels.

Kieron Testart dit qu’il fait pression sur le Cabinet pour que le bureau obtienne plus d’appui du gouvernement. Les échéanciers établis dans la loi ne sont peut-être pas réalistes non plus, croit-il.

Avec les informations de Natalie Pressman