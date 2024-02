Sur la piste d’athlétisme ou en salle de classe, Max Mazerolle relève tous les défis

Max Mazerolle vient de connaître toute une semaine. Après avoir gagné une médaille d'or et battu un record, il vient d'être nommé au Tableau d'honneur académique de USports, l'organisme national qui gère le sport universitaire.

Pour l'athlète originaire de Cocagne, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, c'est toujours un défi de bien naviguer entre la vie étudiante et la carrière sportive.

Max Mazerolle, au centre, reçoit son prix du Tableau d'honneur académique de USports. Il est accompagné par le vice-recteur Gabriel Cormier (à gauche) et son entraîneur d'athlétisme, Steve LeBlanc Photo : Normand Léger / Université de Moncton

C'est un enjeu d'organisation : on doit gérer les études et le sport , explique l'heptathlonien. C'est pour ça qu'on dit étudiant-athlètes. On peut dédier de 10 à 15 heures par semaine à l'entraînement.

Sa vie d'athlète pourrait se comparer à celle d'étudiant. En classe, il suit de nombreux cours dans plusieurs domaines en kinésiologie.

Dans un stade, il compétitionne en heptathlon, qui regroupe sept disciplines de l'athlétisme : le sprint, le 60 m haies, une course de 1000 m, le lancer du poids en plus des sauts à la perche, en hauteur et en longueur.

Max Mazerolle, lors des championnats d'athlétisme universitaire de l'Atlantique Photo : Normand Léger / Université de Moncton

Et Mazerolle réussit très bien. Il a remporté la première médaille d'or d'un Aigle Bleu en heptathlon au défi McGill, à Montréal. Il a aussi battu un record de l'Université de Moncton dans cette discipline.

C'est tout un exploit , lance Max Mazerolle. C'est quelque chose qui me tient à cœur, aussi, de battre ce record. Je l'avais raté de justesse l'an dernier.

Après ses victoires, Max Mazerolle est déjà de retour à l'entraînement. Vendredi et samedi, l'équipe d'athlétisme de l'Université de Moncton participera à une compétition à Saint-Jean.

Pour moi, on va retoucher quelques épreuves qui ont moins bien été la fin de semaine dernière , souligne-t-il. Même avec une médaille d'or en poche, il ne s'assoit pas sur ses lauriers.

Les deux premières saisons de Max Mazerolle avec les Aigles Bleus ont été perturbés par la pandémie de COVID-19. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Il veut s'améliorer pour être encore meilleur. Les concours à Saint-Jean seront donc l'occasion de peaufiner son art en prévision d'une autre compétition : les championnats de l'Atlantique et une place aux championnats canadiens USports.

[À McGill], c'était mon premier heptathlon de la saison. On n'avait pas grand pression. On essayait juste de passer à travers de la fin de semaine, de retrouver les repères, de passer au travers d'un heptathlon. C'est une compétition sur deux jours qui fait en sorte que c'est très demandant, aux niveaux physique et mental. Il fallait faire baisser la nervosité , raconte l'athlète.

Il veut travailler sur ses sauts, où il peut gagner des points dans les prochaines compétitions.

Un entraînement difficile

Si Max Mazerolle a choisi l'heptathlon, c'est qu'il aime les défis. Un entraînement pour être un bon coureur n'est pas le même que celui pour sauter en hauteur.

Les enjeux de performances sont différents d'une discipline à l'autre. Il faut gérer son horaire de compétition sur deux jours.

Max Mazerolle veut aller le plus loin possible en athlétisme. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

Autrement dit, l'athlète doit être bon dans tout, sans pouvoir exceller dans tout.

Par moment, ça peut être frustrant voir des gens persévérer dans des événements individuels , admet-il

Et tu te dis : "Ah, peut-être que je pourrais exceller dans un événement en particulier". Mais c'est ça qui fait l'enjeu. Tu essayes de maximiser sur chacune des épreuves et non une seule.

Finalement, c'est comme lors d'une session d'examen de fin d'année.

Max Mazerolle a aussi obtenu un record de la Rencontre ouverte d'athlétisme de l'Université de Moncton à la mi-janvier. Photo : Radio-Canada / François Le Blanc

C'est sûr que les deux apportent un niveau de stress. C'est la même chose en examen comme en compétition, si tu es bien préparé, évidemment, on met les chances de notre côté, on espère que les choses vont bien.

En 9e année, le petit Max Mazerolle a choisi de se concentrer sur l'athlétisme, dans l'espoir que ça le mènerait loin. Un choix judicieux, ses efforts ont porté leurs fruits.