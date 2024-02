Programmes courts en enseignement : Québec a-t-il agi avec trop de précipitation?

« C’est incompréhensible et très frustrant », lance Julie Desjardins, présidente de l’Association des doyens et directeurs pour l’étude et la recherche en éducation au Québec (ADEREQ).

Comme d’autres acteurs du milieu universitaire, elle a appris avec surprise l’introduction d’un amendement de dernière minute au projet de loi 23 – la réforme Drainville sur la gouvernance en éducation – à la fin de novembre, pendant son étude détaillée en commission parlementaire.

L’amendement en question, qui fait partie de la loi telle qu’adoptée en décembre, permet d’ajouter au Règlement sur les autorisations d’enseigner une série de nouveaux programmes courts de 30 crédits, créés par trois universités, la TELUQ, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et l’Université du Québec à Montréal, pour qualifier rapidement des enseignants sans formation qui travaillent déjà auprès des élèves.

Cette intervention gouvernementale fait en sorte que les diplômés de ces nouveaux programmes pourront obtenir un permis probatoire d’enseigner, puis le brevet d’enseignement au terme d’un stage.

Jusqu’à présent, des étudiants s’étaient inscrits à ces programmes sans avoir l’assurance que ceux-ci mèneraient à une qualification formelle.

Puisque cet amendement est apparu tardivement dans le processus législatif, il a été impossible pour les acteurs du milieu de l’éducation et de l’enseignement supérieur de le commenter dans leurs mémoires déposés plus tôt à l’été.

Le processus est pour le moins douteux. Quand on ajoute quelque chose d’aussi substantiel à la toute fin, sans que les acteurs du milieu de l’éducation puissent réagir, c’est extrêmement décevant.

C’est aussi l’avis de Ruba Ghazal et de Marwah Rizqy, les porte-parole solidaire et libérale qui étaient présentes lors du dépôt de cet amendement controversé. Elles ont toutes deux tenté d’apporter des changements à cet amendement, sans succès.

Je pense qu’on ouvre une boîte de Pandore , lançait Mme Rizqy, qui a proposé que l’amendement soit adopté par voie de règlement et non par l'intermédiaire du projet de loi 23 pour permettre une consultation. Parce que là, il arrive comme un cheveu sur la soupe, cet amendement.

Des programmes qui n’ont jamais été évalués par des experts

Là où le bât blesse, c’est que ces programmes n’ont jamais été proprement évalués, comme c’est la pratique habituelle, avant d’être reconnus officiellement par le gouvernement au moyen de la voie législative.

Je trouve ça inquiétant que le politique décide des programmes pour la formation enseignante sans tenir compte de l’avis des experts. J’ai peur qu’on se magasine des problèmes pour l'avenir.

Depuis le début des années 2000, les programmes de formation en enseignement devaient se soumettre à l’évaluation du CAPFE, le Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement, avant même que le ministre de l’Éducation puisse se prononcer à leur sujet.

Le comité a cependant été rendu non opérationnel pendant de longs mois dans la foulée d’une crise à l’interne provoquée par l’ancien ministre de l’Éducation Jean-François Roberge et qui s’est traduite par la démission en bloc de ses membres.

Le ministre Drainville a finalement nommé, en décembre dernier, de nouveaux membres pour siéger au CAPFE. Ce dernier vient d’ailleurs de reprendre ses travaux, assure le bureau du ministre de l’Éducation.

Pour Julie Desjardins, il aurait fallu faire les choses dans l’ordre, c’est-à-dire attendre la reprise des travaux du CAPFE et que celui-ci se prononce sur la qualité de la formation offerte par les nouveaux programmes courts avant de les reconnaître officiellement comme menant au brevet d’enseignement.

Si on veut régler [le problème de main-d'œuvre actuel], on ne peut pas le faire en criant ciseau et en ignorant tous les mécanismes qui existent , ajoute la députée solidaire Ruba Ghazal.

À plusieurs reprises, le ministre Drainville a justifié cette manière de faire par le fait que des étudiants de ces nouveaux programmes sont déjà dans les classes et qu’ on ne peut pas se permettre d’en perdre un seul en raison de la pénurie d’enseignants.

Mais pour Ruba Ghazal, on fonctionne à l’envers . Et si on ne fait pas bien les choses maintenant, ces enseignants-là vont peut-être quitter [le réseau de l’éducation] après.

Programmes inclus dans l’amendement et inscriptions DESS en éducation préscolaire et enseignement primaire de l’Université TELUQ

DESS en enseignement de l’anglais langue seconde de l’Université TELUQ

DESS en enseignement du français langue seconde de l’Université TELUQ

DESS en enseignement préscolaire et enseignement primaire de l’UQAM

DESS en enseignement du français au secondaire de l’UQAT

DESS en enseignement des mathématiques au secondaire de l’UQAT Présentement, plus de 400 étudiants sont inscrits dans les nouveaux diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) de l’Université TELUQ et une soixantaine le sont dans les deux nouveaux DESS de l’UQAT. Une dizaine d’étudiants participent au projet pilote du DESS de l’UQAM, qui prévoit démarrer officiellement à l’automne prochain avec une cinquantaine d’inscriptions.

Une reconnaissance accueillie de manière tiède

Notre programme a été ajouté à la liste de l’amendement du gouvernement même s'il n'était pas encore adopté par l’université! se surprend encore Jean Bélanger, le doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM.

Pour la petite histoire, son équipe avait d’abord proposé au ministère de l’Éducation un programme de 45 crédits pour les enseignants non légalement qualifiés. L’idéal, dans ma tête, c’était 45 crédits sur trois ans. Mais le ministère nous a dit que ce serait mieux que ça soit sur deux ans et 30 crédits.

Lui et son équipe se sont donc résolus à concevoir un programme qualifiant plus court, mais en gardant derrière la tête l’idée d’ajouter plus tard une troisième année à la formation, pour la rendre plus complète.

Il y a un sentiment d’urgence au ministère, qu’on partage, mais on aurait souhaité que ça se passe différemment.

Il ne désavoue pas son nouveau DESS, loin de là, mais il souhaite ardemment que celui-ci, finalement approuvé à l’interne à la fin de janvier, soit évalué au plus vite par le CAPFE. On expérimente quelque chose. Je ne tiens pas absolument à ce qu’on me dise que ça mène au brevet. Mon devoir, c’est de m’assurer que les programmes que j’offre sont de la plus grande qualité possible et que ceux qui obtiennent le brevet aient le même profil de compétences, qu’ils soient diplômés du baccalauréat, de la maîtrise ou du DESS.

On a eu une réaction un peu mitigée , confie Pascal Grégoire, directeur de l'unité d'enseignement et de recherche en sciences de l'éducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Évidemment, ça régularise la situation de nos étudiants. Donc on est heureux à certains égards. Mais c’est évident qu’on ne veut pas sacrifier la qualité des programmes de formation.

On a fait une proposition que notre équipe juge crédible, solide, mais avoir un regard externe du milieu de l’éducation, c’est toujours souhaitable.

Maintenant que les travaux du CAPFE ont redémarré, il compte déposer des dossiers dans les prochains jours et espère qu’un processus d’évaluation sera fait rapidement.

Il est conscient que la manière de faire du gouvernement suscite un malaise et fait en sorte que certains mettent en question la légitimité et la qualité de leurs nouvelles formations.

C’est un malaise que je comprends et que je partage à certains égards. Dans le scénario idéal, on aurait voulu que notre programme subisse un examen d’abord et reçoive un agrément après.

À la TELUQ, le discours est différent. Enfin! On est soulagés , lance Lucie Laflamme, directrice générale de l’Université qui offre des formations à distance.

L’innovation fait peur. On est sortis de la boîte. Et c’est sûr que, de l’extérieur, c’est facile de dire que c’est une formation au rabais [...] Mais peut-être que les sceptiques seront confondus, comme on dit , déclare-t-elle.

Elle indique ne pas encore avoir reçu de signal de la part du CAPFE pour déposer un dossier d’évaluation. C’est sûr qu’il va regarder nos programmes et, s’il a des commentaires à faire ou des ajustements à proposer, on les appliquera , conclut-elle.

Désir des universités de continuer à superviser les stages en milieu de travail

Tous les représentants universitaires consultés, à l’exception de la directrice générale de la TELUQ, critiquent la décision du gouvernement de ramener la formule du stage probatoire sous sa forme originale, celle d’avant la réforme de la professionnalisation de l’enseignement des années 90.

Ce qui les embête, c’est que ce stage de 600 à 900 heures, prérequis obligatoire pour l'obtention du brevet d’enseignement, se déroulera sous la responsabilité de l’employeur, le centre de services scolaire, et non sous l’égide de l’université formatrice, qui a déjà l’expertise et l’expérience pour mieux accompagner les étudiants dans un stage en milieu de travail.

On ne fait pas partie de ce stage probatoire là et ça nous rend perplexes. Les universités ne sont pas mises à profit comme elles le devraient , explique M. Grégoire.

Il se crée une sorte de cassure au terme du programme alors qu’on aurait aimé accompagner nos étudiants dans leur passage à la pratique et continuer à collaborer avec les milieux scolaires.

Jean Bélanger de l’UQAM est au diapason. Laisser toute la formation pratique au milieu, c’est dangereux. Ils manquent de ressources présentement. Comment peuvent-ils faire ça, accompagner et évaluer adéquatement ces nouveaux enseignants-là?

Ahlem Ammar, doyenne de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, rappelle de son côté qu’en 1990, le Conseil supérieur de l’éducation énumérait les problèmes liés à ce stage probatoire : refus des enseignants de participer à l’évaluation de leurs pairs, absence quasi totale de mesures d’accueil et d’encadrement des nouveaux profs.

Comment peut-on s’attendre à ce qu’une formation courte suivie d’un stage probatoire dont l’évaluation peut être lacunaire amène des résultats différents de ceux d’avant la réforme des années 90? Surtout dans un contexte où les tâches sont de plus en plus complexes et les attentes, de plus en plus élevées! dénonce Ahlem Ammar.

À mon avis, on est en train de régresser. On est en train de défaire tout le travail de professionnalisation qui a été fait au moyen de la réforme des années 90.

Un système injuste et à plusieurs vitesses

La doyenne Ahlem Ammar a regardé l’épisode de l’ajout de l’amendement controversé du gouvernement se dérouler à la manière d’une spectatrice impuissante.

Elle fait partie de ceux qui refusent d’ouvrir la porte à des formations courtes, préférant faire évoluer ce qui existe déjà .

C’est injuste. On se retrouve avec un système à plusieurs vitesses qui mène à la même profession avec les mêmes conditions salariales , déplore-t-elle.

On est tous conscients qu’il faut trouver des solutions au problème de pénurie. Mais il faut trouver des solutions qui ne mettent en danger ni la réussite des élèves ni la qualité de la formation des enseignants.

Elle est particulièrement inquiète pour les maîtrises qualifiantes, des programmes de 60 crédits sur lesquels l’Université de Montréal a misé ces dernières années.