Projet de TES Canada : les éoliennes font monter les tensions

La tension monte autour du projet de TES Canada destiné à installer des éoliennes dans la région de Shawinigan pour alimenter en électricité une usine de production d'hydrogène vert.

Le promoteur dénonce ce qu'il considère comme une campagne de peur de la part d'un groupe d'opposants. Entre-temps, tous les élus de la MRC des Chenaux commencent à discuter de la réglementation qui doit encadrer l'emplacement des éoliennes.

Où devrait-on installer les éventuelles 140 éoliennes du projet de TES Canada? À quelle distance des habitations ou des chemins publics? C'est de la réglementation à adopter et à mettre en œuvre à ce sujet que tous les élus municipaux et leur personnel de la MRC des Chenaux entreprennent maintenant de discuter.

On va pouvoir en parler parce que c'est quelque chose qui fait partie des règlements de contrôle intérimaire du schéma d'aménagement, les distances séparatrices , précise le préfet de la MRC des Chenaux et maire de Saint-Narcisse, Guy Veillette. C'est aussi de donner aux élus quelles sont les limites de leur pouvoir et toutes les capacités qu'ils ont d'intervenir pour déterminer le meilleur endroit possible ou pas pour accueillir une éolienne s'ils désirent le faire.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, lors de l'annonce du Projet Mauricie de TES Canada, en novembre dernier. (photo d'archives)

Campagne de peur dénoncée

TES a adressé aux élus un avertissement contre ce qu'elle qualifie de campagne de peur de la part des opposants. L'entreprise les met en garde contre ce qui est véhiculé, parlant de mythes et d'erreurs de fait.

Un opposant estime que si c'est le cas, c'est en raison de l'insuffisance de données officielles sur le projet. Ce n'est pas notre emploi, on n'est pas une firme de lobby, on n'est pas des experts , fait remarquer Dany Janvier, qui a créé un groupe d’opposition peu après l’annonce du projet, en novembre dernier. On essaie de ramasser les informations où elles sont, mais on ne contrôle pas tout non plus : l'information qu'on trouve un peu partout, on ne la contrôle pas.

Dany Janvier (photo d'archives)

Le maire de Shawinigan, un partisan indéfectible du projet de TES , ne se laisse pas démonter par le mouvement d'opposition croissant.

Je pense sincèrement que c'est un projet qui suit son cours au moment où on se parle. Quand on constate que du côté du Centre-du-Québec et un peu partout, il y a six projets qui ont été acceptés par Hydro-Québec, il n'y a aucune raison, aucune espèce de raison pour laquelle la Mauricie ne pourrait pas elle aussi pouvoir profiter d'un mégaprojet de quatre milliards [de dollars] comme celui-là.

À vrai dire, le mouvement d'opposition ne se positionne pas comme étant absolument fermé à l'arrivée d'éoliennes. Ce n'est pas de l'empêcher mais plutôt de la réglementer comme il faut , pondère Dany Janvier.