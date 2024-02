Le prix des logements en hausse à Gaspé et à Matane

Le coût des loyers est en hausse à Matane et à Gaspé, selon les dernières données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Et malgré des constructions récentes, les taux d'inoccupation sont encore très bas en Gaspésie.

À Gaspé, le prix moyen pour un logement a connu une hausse d’environ 12 % comparativement à 2022.

Le loyer moyen s'élève à 703 dollars en 2023, alors qu’il était de 623 dollars en 2022.

Alors que le taux d’inoccupation à Gaspé était de 0 % l’an dernier, il est maintenant en légère augmentation à 1 %. Malgré tout, le maire de la municipalité, Daniel Côté, juge que les besoins sont toujours criants, d'autant plus que beaucoup de postes sont encore à pourvoir sur la pointe gaspésienne.

Prix moyen des logements à Gaspé Type de logement 2022 2023 Studio 435 $ 473 $ Appartement 1 chambre 531 $ 573 $ Appartement 2 chambres 679 $ 762 $ Appartement de 3 chambres et plus 685 $ 774 $ Prix moyen de tous les appartements 623 $ 703 $ Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

Dans les trois dernières années, dans le grand Gaspé, il s’est construit tout près de 300 nouvelles unités résidentielles. C’est certain qu’on va tendre de plus en plus vers un équilibre du marché, mais avec un taux d’inoccupation de 1 %, on n'est pas loin du 0 % dans lequel on était récemment. Il reste encore de grandes bouchées à prendre pour atteindre un seuil d’équilibre , lance Daniel Côté.

Plus on va construire de logements, plus on va attirer du monde chez nous pour combler les besoins de main-d'œuvre. On cible un taux d’inoccupation de 3 ou 4 %, ce qui serait le seuil d’équilibre du marché.

Du côté de Matane, le taux d'inoccupation est en diminution. Il est passé de 2,3 % à 1,2 % cette année.

Le prix du loyer moyen est passé de 548 $ en 2022 à 600 $ en 2023, une augmentation de 9 %.

Prix moyen des logements à Matane Prix moyen des logements à Matane 2022 2023 Studio 436 $ 535 $ Appartement 1 chambre 504 $ 562 $ Appartement 2 chambres 597 $ 635 $ Appartement de 3 chambres et plus 638 $ 680 $ Prix moyen des logements à Matane 548 $ 600 $ Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)

À l’échelle de la province, la crise du logement touche la majorité des régions du Québec, puisque le taux d'inoccupation atteint un creux de 20 ans, selon le rapport.