Les priorités pour lutter contre les drogues à Sudbury

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) a publié mercredi le rapport résumant les discussions du sommet de deux jours sur les drogues toxiques qui s’est tenu les 7 et 8 décembre 2023, en mettant notamment l’accent sur une approche coordonnée des soins, le logement et la sensibilisation.

Une des recommandations principales est de désigner un organisme responsable d’aider les personnes qui consomment des drogues à se retrouver parmi les services disponibles.

Cet organisme aura aussi comme responsabilité de souligner les lacunes dans ces services dans le but de les corriger.

Une autre des grandes priorités est d'augmenter le nombre de logements adaptés, transitoires et abordables.

Concernant le thème de la promotion de la santé, le rapport recommande notamment d'établir une stratégie pour favoriser une meilleure résilience des jeunes.

En comprenant mieux la situation collectivement, nous sommes maintenant plus à même d’arrêter ce qui ne fonctionne pas et d’intensifier ce qui fonctionne – en veillant surtout à sauver des vies , a déclaré la Dre Penny Sutcliffe, la médecin hygiéniste de SPSD .

La tâche n’est pas accomplie , a souligné Ed Archer, l’administrateur en chef de la Ville du Grand Sudbury.

Même si chaque organisme a un rôle primordial à jouer individuellement pour ce qui est de donner suite aux priorités énoncées dans le rapport – ensemble, nous devons nous assurer de coordonner nos efforts, de rendre des comptes à toute notre collectivité et de bâtir un avenir prometteur, plus brillant et plus sûr pour tout le monde.