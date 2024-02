Louis Gauthier quitte Envol 91 FM

Radio-Canada a appris que le directeur général d’Envol 91 FM, Louis Gauthier, a quitté la radio communautaire mercredi. Il s’agit du deuxième départ d’un membre de la direction générale de la radio en six mois.

Le départ de Louis Gauthier a été confirmé par la radio dans un communiqué de presse. Nous acceptons son départ avec le sentiment qu’il a accompli un travail qui jette les bases d’une radio solide et épanouie. Il a permis à la radio de consolider sa situation financière et de développer une programmation radiophonique diversifiée, informative et divertissante , indique le document.

Les annonceurs sont de plus en plus nombreux à investir dans la radio pour faire la promotion de leurs produits et services, un gage de confiance pour Envol. Pour tout cela, nous lui disons merci et nous lui souhaitons tout le succès mérité pour la suite des choses , poursuit le communiqué.

Il indique que le CA, des bénévoles et le personnel de la radio assureront la gestion en attendant un nouveau candidat à la direction générale.

Le conseil d’administration aimerait également annoncer qu’un plan de transition est en train de se consolider en collaboration avec la SFM . Les détails seront partagés avec la communauté aussitôt que possible , poursuit le communiqué.

Il invite aussi les membres de la radio à son assemblée générale annuelle, qui se déroule le 8 mars, à 18 h, au Centre culturel franco-manitobain. Nous comptons sur vous tous pour devenir membres et y assister. Montrons notre soutien à Envol , affirme le communiqué.

Pour sa part, M. Gauthier n'a pas voulu faire de commentaires mercredi.

Louis Gauthier avait pris la direction de la radio communautaire francophone du Manitoba en octobre 2023. La radio se trouvait alors sans direction générale depuis le mois de juillet, lorsque l’ancienne directrice générale Fatimaty Gueye avait été remerciée.

Originaire du Québec, Louis Gauthier revenait s'installer à Winnipeg où il a vécu dans les années 1980.

Sous sa gouverne, la radio a créé de nouvelles émissions, dont une à l’heure du midi, et a embauché des animateurs et un journaliste lecteur de nouvelles.

Une radio en crise

Le départ de Louis Gauthier s’ajoute à une longue liste de difficultés qui touchent Envol 91 FM depuis plus de deux ans. L’ancienne directrice générale, Fatimaty Gueye, avait déposé un avis de requête contre la radio et la présidente du conseil d’administration, Blandine Tona, en août.

Elle demandait essentiellement au tribunal de suspendre son congédiement, de suspendre l’autorité de Blandine Tona d’agir comme présidente du CA d’Envol et d’ordonner à la radio de pourvoir les postes vacants du CA.

Le juge Alain Huberdeau, de la Cour du Banc du Roi, a finalement rejeté la requête, en indiquant qu’elle n’avait aucune cause raisonnable d’action. À l’époque, Mme Gueye avait indiqué qu’elle souhaitait poursuivre sa lutte judiciaire. La période d’appel de la décision est maintenant terminée.

Mme Gueye alléguait entre autres que certaines actions du CA étaient illégitimes, car il n’y avait pas assez de membres pour atteindre le quorum.

Certains dans la communauté avaient formulé le même argument au sujet de l’embauche de Louis Gauthier.

À ce moment-là, la présidente du conseil d’administration, Blandine Tona, a déclaré qu’il était inexact de dire que le CA n'avait pas atteint le quorum requis pour embaucher Louis Gauthier.

En décembre, Martine Bordeleau, Erin Bockstael et Denis-Michel Thibeault ont été nommés au conseil d’administration d’Envol 91 FM. Ils ont rejoint Blandine Tona, Saliou Gaye, Giselle Saurette-Roch, Mintou Dieng, Messan Lawson Hellu et Musaka Sadi.