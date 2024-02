Blocage des nouvelles sur Meta : Le Reflet tente de se tirer d’affaire

Le journal Le Reflet s’est vu forcé de s’adapter et d’innover en réponse au blocage des nouvelles sur Meta en vertu de la loi C-18, qui oblige les géants du web à indemniser les médias canadiens.

Implanté au Témiscamingue depuis 34 ans, cet hebdo a pris un virage numérique en mars 2020 et réserve ses versions papier à ses abonnés. Des articles sont publiés régulièrement sur le site web et une version téléchargeable est offerte chaque semaine.

Avec la crise des médias, la propriétaire du Reflet, Karen Lachapelle, est arrivée à un constat. On a compris que dans les dernières années, l’équipe du Reflet était moins présente sur le territoire. On nous voyait moins, on participait moins , relate-t-elle.

Pour retrouver un plus grand lectorat, le journal est maintenant distribué à certains endroits en version feuillet. Le Reflet Xpress est offert à Ville-Marie, à Lorrainville et à Saint-Bruno-de-Guigues, mais l’objectif est d’ajouter des points de distribution. Le feuillet vise à ramener le journal au cœur de la communauté , explique Karen Lachapelle.

Ouvrir en mode plein écran La première édition du «Reflet Xpress» dans un présentoir au bureau de poste de Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Pour certains, le papier manquait. Bien entendu, il y a les abonnements, mais on se disait que pour donner un peu le goût, on va créer un petit teaser , indique Mme Lachapelle.

Ainsi, un code QR à la fin de chaque texte permet de poursuivre la lecture des articles. L'imprimerie de la propriétaire, qui se trouve sous le même toit que les bureaux du Reflet, permet de réduire les coûts.

Le feuillet n’est pas un journal complet. [Il consiste à] donner les grands titres ou encore plus le goût aux gens d’aller sur notre site pour lire le journal au complet.

Le nouveau format promet également une meilleure visibilité aux annonceurs, un avantage non négligeable puisque les revenus publicitaires sont en chute en Abitibi-Témiscamingue comme ailleurs.

Ouvrir en mode plein écran Les bureaux du «Reflet» sont situés sur la rue Sainte-Anne à Ville-Marie. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Un blocage qui fait mal

Du jour au lendemain, le média témiscamien a perdu une visibilité de près de 7000 abonnés sur sa page Facebook avec la saga de la loi C-18. Le feuillet permet de rappeler aux gens qu’on existe, parce qu’ils ont peut-être eu l’impression qu’on n’était plus là , signale Karen Lachapelle.

Publicité

L’entrepreneure souhaite ramener au premier plan l’importance des nouvelles locales. On s’est rendu compte que c'est à nous, l’équipe du Reflet, de promouvoir davantage et de faire une partie du travail. On ne peut pas mettre tout le blâme sur Meta ou sur les réseaux sociaux , note-t-elle.

Mme Lachapelle demeure sceptique face à l’entente avec Google et la distribution de l’enveloppe de 100 M $. Je vais le croire quand je vais le voir , lance-t-elle.

D’autres projets sont à venir en 2024 pour assurer une meilleure présence de l’hebdo sur le territoire.

Diversifier ses sources de revenus pour survivre

Depuis quelques années, Le Reflet doit sa survie à la maison d'édition Z'ailées et à l'imprimerie de Karen Lachapelle.

C’est Le Reflet qui était le pilier de tout ça à l’époque, qui avait de très très bons revenus publicitaires, qui était solide, qui payait la bâtisse et l’électricité , fait-elle observer.