Jour d’élections pour la Société Makivvik, au Nunavik

Les Nunavimmiut sont conviés jeudi à choisir le futur président de la société Makivvik, une institution politique vouée à la défense des intérêts des Inuit du Nunavik. Trois candidats s’affrontent dans cette campagne électorale régionale.

Le président sortant, Pita Aatami, souhaite obtenir un deuxième mandat consécutif à la tête de l'organisation. Ce dernier a par ailleurs déjà eu cette responsabilité entre 1998 et 2012.

Il s’oppose cette année à Suzy Kauki, de Kuujjuaq, qui est connue dans la communauté pour son engagement dans la protection des victimes d’actes criminels.

Le troisième candidat dans cette course est Harry Tulugak, un résident de la communauté de Puvirtinuq, du côté de la baie d’Hudson. Il a eu une longue carrière au sein de la Fédération des coopératives du Nouveau-Québec (FCNQ) et a été maire de Puvirnituq entre 1990 et 1991.

Trois candidats, trois visions

Au moment d’écrire ces lignes, Radio-Canada n’a pas été en mesure de joindre Pita Aatami pour qu’il puisse préciser ses priorités dans cet éventuel deuxième mandat.

Sur sa page Facebook, le candidat s’est toutefois adressé à ses concitoyens en mettant de l’avant ses dernières réalisations à titre de président de Makivvik.

Parmi de nombreux éléments, il souligne le récent financement de 36 millions de dollars accordé à l’Institut Avataq pour établir une stratégie de protection de l’inuktitut.

Pita Aatami évoque aussi la mise en place d’une nouvelle table de négociation avec le gouvernement du Québec vers une forme d’autonomie gouvernementale pour la région.

Tout ceci n’aurait pas été possible sans le soutien des autres directeurs de Makivvik. Ça a été un effort d’équipe. Je vais continuer de travailler fort pour vous, car nous avons encore beaucoup de travail à faire , a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Dissidence

De l’autre côté de l’échiquier politique se trouve le candidat Harry Tulugak, de Puvirnituq.

Ce dernier incarne les idées du mouvement politique Inuit Tungavingat Nunamini (ITN), qui s’était opposé, à l’époque, à la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.

La question de l’abandon des droits ancestraux sur la majorité des terres de la région avait profondément divisé la région après la signature de la convention en 1975.

Harry Tulugak porte aujourd’hui un regard critique à l’endroit du mode de gestion de Makivvik, qu’il souhaite rapprocher des valeurs défendues par ITN .

Alors que la région suscite un grand intérêt auprès des entreprises minières, Harry Tulugak souhaite ici reprendre le contrôle de ses terres.

Si nous voulons véritablement avoir une forme de gouvernement autonome, nous devons contrôler nos sources de revenus, et ça passe par un contrôle des ressources minières, auxquelles Makivvik ne peut pas toucher pour l’instant , explique-t-il.

Ce dernier se questionne par ailleurs sur les récentes négociations vers l’autonomie gouvernementale du Nunavik entreprises par Makivvik.

On doit inclure les gens sur le terrain et voir ce qu’ils ont à dire. Makivvik n’a pas pris le temps de consulter la population. Nous devons revoir cette stratégie et inclure les communautés , estime Harry Tulugak.

Harry Tulugak souhaite aussi améliorer la qualité des services offerts aux aînés, en construisant au moins trois maisons de retraite supplémentaires dans la région.

S’il obtient la présidence de Makivvik, Harry Tulugak compte aussi améliorer la protection de l’inuktitut, en dynamisant notamment l’apprentissage de la langue auprès des jeunes.

Décoloniser les institutions

Troisième candidate dans cette course, Suzy Kauki souhaite être élue à la présidence de Makivvik pour apporter des changements profonds dans la gouvernance des institutions régionales.

Ses propositions s’inscrivent dans trois axes principaux, soit la justice, l’éducation et la santé.

Elle s’insurge actuellement des délais et des problèmes d’administration de la justice dans la région, au détriment des justiciables et des victimes.

Elle souhaiterait entre autres engager Makivvik dans le suivi des recommandations des rapports Latraverse et de la Commission Viens.

Il faut former tous les acteurs du milieu de la justice pour qu’ils soient conscients de notre histoire et de notre culture. Ils doivent comprendre notre réalité avant de venir ici. [...] Ce n’est pas normal que les Nunavimmiut aient droit à un système de justice aussi déficient , considère Suzy Kauki.

La candidate souhaite aussi que Makivvik se penche sérieusement sur l’amélioration des soins apportés aux patients du Nunavik qui, selon elle, vivent de la discrimination au sein du système de santé.

Enfin, Suzy Kauki souhaiterait travailler avec la Commission scolaire Kativik Ilisarniliriniq pour mettre de l’avant l’histoire du Nunavik dans le parcours scolaire des jeunes. Elle souhaiterait aussi établir un établissement postsecondaire dans la région, pour éviter que les étudiants qui veulent poursuivre leurs études aient à quitter le Nunavik.

En quittant la région, tu quittes ta langue, ta culture... Les jeunes peuvent perdre le contact avec leur identité inuit. Makivvik doit absolument trouver des solutions pour offrir un environnement d’étude sain pour les jeunes , explique Suzy Kauki.

Scrutin en ligne

Les Nunavmmiut auront jusqu’à 18 h, jeudi, pour participer à ce scrutin. Il est possible pour les bénéficiaires inscrits de voter en ligne, par le biais du site web de Makivvik, où dans des bureaux de scrutin établis dans chaque communauté.