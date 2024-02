Les femmes enceintes du secteur de Sainte-Anne-des-Monts devront, si nécessaire, se rendre à Matane pour accueillir leur nouveau-né dans la nuit de mercredi à jeudi, et ce, en raison d'une découverture au département d'obstétrique annemontois.

Cette rupture de service sera en vigueur dès minuit, et ce, jusqu'à 8 h jeudi matin. Dans un communiqué acheminé aux médias mercredi après-midi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) indique qu'un enjeu de main-d’œuvre infirmière est en cause.

Pendant la durée de la découverture, tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des futures mères. Un plan d'intervention est mis en application avec un corridor de service sécuritaire vers l’hôpital de Matane , peut-on également lire dans le communiqué.

Le réseau régional de la santé ajoute que toutes les futures mamans enceintes de plus de 36 semaines qui sont suivies sur son territoire seront individuellement contactées.

La dernière découverture similaire a eu lieu du 22 au 28 décembre dernier. Durant cette période, la situation était attribuable à une découverture médicale , c’est-à-dire qu’aucun médecin sur place n'était en mesure de pratiquer une césarienne au besoin.

Plusieurs découvertures ont eu lieu au département d'obstétrique de Sainte-Anne-des-Monts au cours de l'automne 2022 et au début de l'année 2023. Durant la dernière année, les découvertures se sont surtout concentrées à l'hôpital de Gaspé.